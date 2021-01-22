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بالصور.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 20 مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب

القبض على 8 متهمين.. عبر ميناء جدة الإسلامي بالتنسيق مع الجمارك

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولة تهريب نحو (20,190,500) قرص أمفيتامين مخدر، مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب، عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على العناصر المتورطة في ذلك داخل المملكة، وهم (8) متهمين، بينهم (6) مقيمين ومواطنان.
وأكد النقيب محمد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة، داعيًا الجميع إلى التواصل على الرقم (995) للإبلاغ عن الأشخاص الذين لهم نشاط في مجال المخدرات.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 20 مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب
سبق

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولة تهريب نحو (20,190,500) قرص أمفيتامين مخدر، مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب، عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على العناصر المتورطة في ذلك داخل المملكة، وهم (8) متهمين، بينهم (6) مقيمين ومواطنان.
وأكد النقيب محمد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة، داعيًا الجميع إلى التواصل على الرقم (995) للإبلاغ عن الأشخاص الذين لهم نشاط في مجال المخدرات.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
03:17 PM

بالصور.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 20 مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب

القبض على 8 متهمين.. عبر ميناء جدة الإسلامي بالتنسيق مع الجمارك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولة تهريب نحو (20,190,500) قرص أمفيتامين مخدر، مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب، عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على العناصر المتورطة في ذلك داخل المملكة، وهم (8) متهمين، بينهم (6) مقيمين ومواطنان.
وأكد النقيب محمد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة، داعيًا الجميع إلى التواصل على الرقم (995) للإبلاغ عن الأشخاص الذين لهم نشاط في مجال المخدرات.

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