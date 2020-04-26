شاهد.. أمير الشمالية يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان

قال إن تعاملهم الإنساني الراقي ذو أثر كبير في تطبيق القرارات الاحترازية

شارك الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأحد، رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان، في إطار متابعة سموه للجهات المعنية كافة، للتأكد من فاعلية وكفاءة تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتفصيلاً، قال أمير المنطقة الشمالية إن بلادنا تنعم بالأمن والأمان بفضل من الله ثم جهود الأجهزة الأمنية ورجالها والتي أولتها الدولة -رعاها الله- اهتمامًا بالغًا من جهة الكم والنوع والتجهيزات بأحدث المعدات والمُمكِنات والأفراد المدربين بالمعارف والمهارات للتعاطي مع القضايا والمواقف الأمنية، مبينًا سموه أن كل ذلك انعكس إيجابًا على الأداء الأمني عالي الكفاءة بكل الظروف.

وأشاد بأداء رجال الأمن بجميع الأجهزة الأمنية الذين تقدموا الصفوف مع إخوانهم رجال الصحة وبقية موظفي الأجهزة ذات الصلة بمواجهة جائحة فيروس كورونا، مبينًا أن مثابرتهم وتعاملهم الإنساني الراقي ذو أثر كبير في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية.

وتابع الأمير فيصل بن خالد، ميدانيًا الإجراءات الأمنية لتنفيذ منع التجول، مثمنًا النجاحات التي حققتها خطط الأجهزة الأمنية في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة التي نفذت بانضباط وإجراءات دقيقة.

ودعا المواطنين لتحمل مسؤولياتهم الفردية تجاه أنفسهم وتجاه مجتمعهم وذلك من خلال الالتزام في التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية الفردية وفق إرشادات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بالعدوى.



وسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم الأمن والرخاء في بلادنا الغالية ويديم عز الوطن ويحفظ مواطنيه.