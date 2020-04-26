النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. أمير الشمالية يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان

قال إن تعاملهم الإنساني الراقي ذو أثر كبير في تطبيق القرارات الاحترازية

شارك الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأحد، رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان، في إطار متابعة سموه للجهات المعنية كافة، للتأكد من فاعلية وكفاءة تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتفصيلاً، قال أمير المنطقة الشمالية إن بلادنا تنعم بالأمن والأمان بفضل من الله ثم جهود الأجهزة الأمنية ورجالها والتي أولتها الدولة -رعاها الله- اهتمامًا بالغًا من جهة الكم والنوع والتجهيزات بأحدث المعدات والمُمكِنات والأفراد المدربين بالمعارف والمهارات للتعاطي مع القضايا والمواقف الأمنية، مبينًا سموه أن كل ذلك انعكس إيجابًا على الأداء الأمني عالي الكفاءة بكل الظروف.

وأشاد بأداء رجال الأمن بجميع الأجهزة الأمنية الذين تقدموا الصفوف مع إخوانهم رجال الصحة وبقية موظفي الأجهزة ذات الصلة بمواجهة جائحة فيروس كورونا، مبينًا أن مثابرتهم وتعاملهم الإنساني الراقي ذو أثر كبير في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية.

وتابع الأمير فيصل بن خالد، ميدانيًا الإجراءات الأمنية لتنفيذ منع التجول، مثمنًا النجاحات التي حققتها خطط الأجهزة الأمنية في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة التي نفذت بانضباط وإجراءات دقيقة.

ودعا المواطنين لتحمل مسؤولياتهم الفردية تجاه أنفسهم وتجاه مجتمعهم وذلك من خلال الالتزام في التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية الفردية وفق إرشادات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بالعدوى.


وسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم الأمن والرخاء في بلادنا الغالية ويديم عز الوطن ويحفظ مواطنيه.

الحدود الشمالية أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد رجال الأمن منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. أمير الشمالية يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان
سبق

شارك الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأحد، رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان، في إطار متابعة سموه للجهات المعنية كافة، للتأكد من فاعلية وكفاءة تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتفصيلاً، قال أمير المنطقة الشمالية إن بلادنا تنعم بالأمن والأمان بفضل من الله ثم جهود الأجهزة الأمنية ورجالها والتي أولتها الدولة -رعاها الله- اهتمامًا بالغًا من جهة الكم والنوع والتجهيزات بأحدث المعدات والمُمكِنات والأفراد المدربين بالمعارف والمهارات للتعاطي مع القضايا والمواقف الأمنية، مبينًا سموه أن كل ذلك انعكس إيجابًا على الأداء الأمني عالي الكفاءة بكل الظروف.

وأشاد بأداء رجال الأمن بجميع الأجهزة الأمنية الذين تقدموا الصفوف مع إخوانهم رجال الصحة وبقية موظفي الأجهزة ذات الصلة بمواجهة جائحة فيروس كورونا، مبينًا أن مثابرتهم وتعاملهم الإنساني الراقي ذو أثر كبير في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية.

وتابع الأمير فيصل بن خالد، ميدانيًا الإجراءات الأمنية لتنفيذ منع التجول، مثمنًا النجاحات التي حققتها خطط الأجهزة الأمنية في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة التي نفذت بانضباط وإجراءات دقيقة.

ودعا المواطنين لتحمل مسؤولياتهم الفردية تجاه أنفسهم وتجاه مجتمعهم وذلك من خلال الالتزام في التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية الفردية وفق إرشادات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بالعدوى.


وسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم الأمن والرخاء في بلادنا الغالية ويديم عز الوطن ويحفظ مواطنيه.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
11:31 PM

شاهد.. أمير الشمالية يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان

قال إن تعاملهم الإنساني الراقي ذو أثر كبير في تطبيق القرارات الاحترازية

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
3
7,105

شارك الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأحد، رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان، في إطار متابعة سموه للجهات المعنية كافة، للتأكد من فاعلية وكفاءة تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتفصيلاً، قال أمير المنطقة الشمالية إن بلادنا تنعم بالأمن والأمان بفضل من الله ثم جهود الأجهزة الأمنية ورجالها والتي أولتها الدولة -رعاها الله- اهتمامًا بالغًا من جهة الكم والنوع والتجهيزات بأحدث المعدات والمُمكِنات والأفراد المدربين بالمعارف والمهارات للتعاطي مع القضايا والمواقف الأمنية، مبينًا سموه أن كل ذلك انعكس إيجابًا على الأداء الأمني عالي الكفاءة بكل الظروف.

وأشاد بأداء رجال الأمن بجميع الأجهزة الأمنية الذين تقدموا الصفوف مع إخوانهم رجال الصحة وبقية موظفي الأجهزة ذات الصلة بمواجهة جائحة فيروس كورونا، مبينًا أن مثابرتهم وتعاملهم الإنساني الراقي ذو أثر كبير في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية.

وتابع الأمير فيصل بن خالد، ميدانيًا الإجراءات الأمنية لتنفيذ منع التجول، مثمنًا النجاحات التي حققتها خطط الأجهزة الأمنية في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة التي نفذت بانضباط وإجراءات دقيقة.

ودعا المواطنين لتحمل مسؤولياتهم الفردية تجاه أنفسهم وتجاه مجتمعهم وذلك من خلال الالتزام في التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية الفردية وفق إرشادات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بالعدوى.


وسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم الأمن والرخاء في بلادنا الغالية ويديم عز الوطن ويحفظ مواطنيه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,576
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,167
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,626
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,654

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة