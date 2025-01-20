"دفاع شامل".. "ترامب" يقدم وثيقة براءته من اتهامات العزل

فريقه القانوني اعتبر أنه تصرف ضمن صلاحياته الدستورية

يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، أول دفاع شامل قبيل بدء محاكمته في مجلس الشيوخ، وذلك بعد رفضه التعاون في تحقيق المساءلة، الذي قاده الحزب الديمقراطي في مجلس النواب.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين كبار في الإدارة أن الوثيقة التي سيقدمها "ترامب"، ستشمل دفاعًا أكثر تفصيلاً وقوة في الدفع ببراءته من الاتهامات، وأنه لا ينبغي عزله من منصبه مثلما يطالب الديمقراطيون.

من جهته، ذكر فريق "ترامب" القانوني أن الرئيس تصرف ضمن صلاحياته الدستورية بالضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العام الماضي للتحقيق بشأن جو بايدن وابنه هانتر ضمن ما يشير "ترامب" إلى أنها حملة لمكافحة الفساد.

وعلى الرغم من أن عزل "ترامب" في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية مستبعد بشدة، ينبغي على الرئيس أن يدحض اتهامات الديمقراطيين التي وصفها بأنها حملة اضطهاد.

ويتعين على "ترامب" أن يحد من الضرر السياسي لمسعاه للفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي تجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويرى الديمقراطيون أن "ترامب" أساء استغلال سلطته بتعليق مساعدة عسكرية أمريكية لأوكرانيا في إطار حملة ضغط، وعرقل عمل الكونجرس برفضه تسليم وثائق ومنعه مسؤولي الإدارة الأمريكية من الشهادة حتى عندما استدعاهم محققو مجلس النواب.

و"ترامب" رابع رئيس أمريكي يواجه احتمال العزل من خلال المساءلة ويتعين عليه تقديم دفاعه المكتوب قبيل الموعد المحدد الساعة 1700 بتوقيت جرينتش.