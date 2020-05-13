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تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عُمان

بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 4019

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 4019 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد الوفيات وصل إلى 17 حالة وفاة، مشيرة إلى أن 1289 حالة تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عُمان
سبق

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 4019 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد الوفيات وصل إلى 17 حالة وفاة، مشيرة إلى أن 1289 حالة تماثلت للشفاء.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
11:27 AM

تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عُمان

بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 4019

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 4019 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد الوفيات وصل إلى 17 حالة وفاة، مشيرة إلى أن 1289 حالة تماثلت للشفاء.

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