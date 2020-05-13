وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد الوفيات وصل إلى 17 حالة وفاة، مشيرة إلى أن 1289 حالة تماثلت للشفاء.

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 4019 حالة.

تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عُمان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-13 أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 4019 حالة. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد الوفيات وصل إلى 17 حالة وفاة، مشيرة إلى أن 1289 حالة تماثلت للشفاء.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 11:27 AM

تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عُمان بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 4019





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أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 4019 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد الوفيات وصل إلى 17 حالة وفاة، مشيرة إلى أن 1289 حالة تماثلت للشفاء.