أعلن الاتحاد السعودي للشطرنج عن إقامة بطولة المملكة للشطرنج خلال الفترة 30 نوفمبر – 4 ديسمبر 2021 في مقر اللجنة البارالمبية السعودية بالرياض تحت إشراف الاتحاد الدولي للشطرنج FIDE. وستشهد البطولة التي سيقوم بتحكيمها طاقم من الحكام السعوديين الحاصلين على ألقاب دولية، منافسة 184 لاعبًا ولاعبة يتوافدون من جميع مناطق المملكة على مدار 5 أيام وعبر 7 جولات بنظام الشطرنج الكلاسيكي للحصول على لقب البطولة في فئتين رئيسيتين: فئة الرجال، وفئة السيدات. وستكون المنافسة في فئة الرجال على لقب البطولة وخطف إحدى البطاقات الخمسة التي تمنح حق الترشح للقائمة الأولية للمنتخب السعودي للشطرنج وتشكيل القائمة الأولية لأخضر الشطرنج لكبار السن والفئات السنية، فيما ستقام المنافسات في فئة السيدات بنفس الطريقة لتمثيل أول منتخب سعودي للشطرنج للسيدات. من جهته أشار رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج عبد الله بن سالم الوحشي، إلى حرص الاتحاد على إقامة هذه البطولة بالشكل الذي يتفق مع الممارسات الاحترافية الدولية بهدف زيادة المنافسة بين اللاعبين واللاعبات واستقطاب المواهب وإدراجهم في صفوف المنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن اتحاد الشطرنج حقق العديد من الشراكات مع القطاع الخاص والقطاعات الحكومية سعيًا لنشر اللعبة وتقديم الدعم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لرياضة الشطرنج وتطوير المستويات الفنية للاعبين واللاعبات والحكام في فئة الرجال وفئة السيدات. ودعا الاتحاد السعودي للشطرنج السيدات في جميع أنحاء المملكة للمشاركة في هذه البطولة؛ حيث ستسهم مشاركتهن في تشكيل أول منتخب سعودي نسائي للشطرنج، كما رصدت اللجنة المنظمة للبطولة مكافأة مالية للمركز الأول والثاني والثالث من كل فئة، بالإضافة إلى الميداليات والكؤوس للأبطال.

184 لاعبًا ولاعبة يشاركون في بطولة المملكة للشطرنج بالرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-20 أعلن الاتحاد السعودي للشطرنج عن إقامة بطولة المملكة للشطرنج خلال الفترة 30 نوفمبر – 4 ديسمبر 2021 في مقر اللجنة البارالمبية السعودية بالرياض تحت إشراف الاتحاد الدولي للشطرنج FIDE.



وستشهد البطولة التي سيقوم بتحكيمها طاقم من الحكام السعوديين الحاصلين على ألقاب دولية، منافسة 184 لاعبًا ولاعبة يتوافدون من جميع مناطق المملكة على مدار 5 أيام وعبر 7 جولات بنظام الشطرنج الكلاسيكي للحصول على لقب البطولة في فئتين رئيسيتين: فئة الرجال، وفئة السيدات.



وستكون المنافسة في فئة الرجال على لقب البطولة وخطف إحدى البطاقات الخمسة التي تمنح حق الترشح للقائمة الأولية للمنتخب السعودي للشطرنج وتشكيل القائمة الأولية لأخضر الشطرنج لكبار السن والفئات السنية، فيما ستقام المنافسات في فئة السيدات بنفس الطريقة لتمثيل أول منتخب سعودي للشطرنج للسيدات.



من جهته أشار رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج عبد الله بن سالم الوحشي، إلى حرص الاتحاد على إقامة هذه البطولة بالشكل الذي يتفق مع الممارسات الاحترافية الدولية بهدف زيادة المنافسة بين اللاعبين واللاعبات واستقطاب المواهب وإدراجهم في صفوف المنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن اتحاد الشطرنج حقق العديد من الشراكات مع القطاع الخاص والقطاعات الحكومية سعيًا لنشر اللعبة وتقديم الدعم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لرياضة الشطرنج وتطوير المستويات الفنية للاعبين واللاعبات والحكام في فئة الرجال وفئة السيدات.



ودعا الاتحاد السعودي للشطرنج السيدات في جميع أنحاء المملكة للمشاركة في هذه البطولة؛ حيث ستسهم مشاركتهن في تشكيل أول منتخب سعودي نسائي للشطرنج، كما رصدت اللجنة المنظمة للبطولة مكافأة مالية للمركز الأول والثاني والثالث من كل فئة، بالإضافة إلى الميداليات والكؤوس للأبطال.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443 01:22 PM

184 لاعبًا ولاعبة يشاركون في بطولة المملكة للشطرنج بالرياض اتحاد الشطرنج يعلن عن أول منتخب سعودي للسيدات





A A A





1 مشاركة

أعلن الاتحاد السعودي للشطرنج عن إقامة بطولة المملكة للشطرنج خلال الفترة 30 نوفمبر – 4 ديسمبر 2021 في مقر اللجنة البارالمبية السعودية بالرياض تحت إشراف الاتحاد الدولي للشطرنج FIDE.



وستشهد البطولة التي سيقوم بتحكيمها طاقم من الحكام السعوديين الحاصلين على ألقاب دولية، منافسة 184 لاعبًا ولاعبة يتوافدون من جميع مناطق المملكة على مدار 5 أيام وعبر 7 جولات بنظام الشطرنج الكلاسيكي للحصول على لقب البطولة في فئتين رئيسيتين: فئة الرجال، وفئة السيدات.



وستكون المنافسة في فئة الرجال على لقب البطولة وخطف إحدى البطاقات الخمسة التي تمنح حق الترشح للقائمة الأولية للمنتخب السعودي للشطرنج وتشكيل القائمة الأولية لأخضر الشطرنج لكبار السن والفئات السنية، فيما ستقام المنافسات في فئة السيدات بنفس الطريقة لتمثيل أول منتخب سعودي للشطرنج للسيدات.



من جهته أشار رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج عبد الله بن سالم الوحشي، إلى حرص الاتحاد على إقامة هذه البطولة بالشكل الذي يتفق مع الممارسات الاحترافية الدولية بهدف زيادة المنافسة بين اللاعبين واللاعبات واستقطاب المواهب وإدراجهم في صفوف المنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن اتحاد الشطرنج حقق العديد من الشراكات مع القطاع الخاص والقطاعات الحكومية سعيًا لنشر اللعبة وتقديم الدعم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لرياضة الشطرنج وتطوير المستويات الفنية للاعبين واللاعبات والحكام في فئة الرجال وفئة السيدات.



ودعا الاتحاد السعودي للشطرنج السيدات في جميع أنحاء المملكة للمشاركة في هذه البطولة؛ حيث ستسهم مشاركتهن في تشكيل أول منتخب سعودي نسائي للشطرنج، كما رصدت اللجنة المنظمة للبطولة مكافأة مالية للمركز الأول والثاني والثالث من كل فئة، بالإضافة إلى الميداليات والكؤوس للأبطال.