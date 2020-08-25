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أمريكا تتجسس على تدريبات جيش الصين .. والأخيرة تحتج بشدة

بكين حثت واشنطن على وقف أنشطتها فوراً

ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم (الثلاثاء)، أن الصين قدمت احتجاجًا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة بعد أن أعلنت أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز يو-تو حلقت فوق منطقة محظور الطيران فوقها، خلال تدريبات للجيش الصيني.

وأضاف المتحدث أن الصين حثت الولايات المتحدة على الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال التي وصفها بأنها "استفزاز سافر"، وفقاً لـ"رويترز".

وزارة الدفاع الصينية طائرة استطلاع أمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تتجسس على تدريبات جيش الصين .. والأخيرة تحتج بشدة
سبق

ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم (الثلاثاء)، أن الصين قدمت احتجاجًا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة بعد أن أعلنت أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز يو-تو حلقت فوق منطقة محظور الطيران فوقها، خلال تدريبات للجيش الصيني.

وأضاف المتحدث أن الصين حثت الولايات المتحدة على الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال التي وصفها بأنها "استفزاز سافر"، وفقاً لـ"رويترز".

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
06:47 PM

أمريكا تتجسس على تدريبات جيش الصين .. والأخيرة تحتج بشدة

بكين حثت واشنطن على وقف أنشطتها فوراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم (الثلاثاء)، أن الصين قدمت احتجاجًا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة بعد أن أعلنت أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز يو-تو حلقت فوق منطقة محظور الطيران فوقها، خلال تدريبات للجيش الصيني.

وأضاف المتحدث أن الصين حثت الولايات المتحدة على الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال التي وصفها بأنها "استفزاز سافر"، وفقاً لـ"رويترز".

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