النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"عنابي سدير" التهم "سكري القصيم" وقهر النقص والغياب

نيابة عن الملك .. أمير الرياض يتوج نادي الفيصلي بكأس خادم الحرمين

"يومان" متبقيان على إعلان النتائج وإصدار الرخص المهنية للمعلمين

يترقب عدد من المعلمين والمعلمات، وللمرة الأولى، إصدار نتائج الرخصة المهنية للمعلمين التي ستكون بعد غد الأحد، بعدما أدى عدد منهم اختبارات الفترتين "التخصص والعام" خلال الأشهر الماضية أملاً منهم في الحصول على الرخصة المهنية.

وبحسب هيئة تقويم التعليم والتدريب، التي أعلنت سابقاً أنه ستكون في الثلاثين من الشهر الحالي (شهر مايو) نتائج الرخصة المهنية للمعلمين، بعد أن أدى الكثير منهم في الأشهر الماضية الاختبارين؛ اختبار التخصص والاختبار العام.

وكانت هيئة تقويم التعليم أوضحت إمكانية إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وأنه ليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

وبينت الهيئة أن نتائج الاختبار تستخدم للحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، والانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"يومان" متبقيان على إعلان النتائج وإصدار الرخص المهنية للمعلمين
سبق

يترقب عدد من المعلمين والمعلمات، وللمرة الأولى، إصدار نتائج الرخصة المهنية للمعلمين التي ستكون بعد غد الأحد، بعدما أدى عدد منهم اختبارات الفترتين "التخصص والعام" خلال الأشهر الماضية أملاً منهم في الحصول على الرخصة المهنية.

وبحسب هيئة تقويم التعليم والتدريب، التي أعلنت سابقاً أنه ستكون في الثلاثين من الشهر الحالي (شهر مايو) نتائج الرخصة المهنية للمعلمين، بعد أن أدى الكثير منهم في الأشهر الماضية الاختبارين؛ اختبار التخصص والاختبار العام.

وكانت هيئة تقويم التعليم أوضحت إمكانية إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وأنه ليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

وبينت الهيئة أن نتائج الاختبار تستخدم للحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، والانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
02:01 AM

"يومان" متبقيان على إعلان النتائج وإصدار الرخص المهنية للمعلمين

A A A
سعود الدعجاني - جدة
0
556

يترقب عدد من المعلمين والمعلمات، وللمرة الأولى، إصدار نتائج الرخصة المهنية للمعلمين التي ستكون بعد غد الأحد، بعدما أدى عدد منهم اختبارات الفترتين "التخصص والعام" خلال الأشهر الماضية أملاً منهم في الحصول على الرخصة المهنية.

وبحسب هيئة تقويم التعليم والتدريب، التي أعلنت سابقاً أنه ستكون في الثلاثين من الشهر الحالي (شهر مايو) نتائج الرخصة المهنية للمعلمين، بعد أن أدى الكثير منهم في الأشهر الماضية الاختبارين؛ اختبار التخصص والاختبار العام.

وكانت هيئة تقويم التعليم أوضحت إمكانية إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وأنه ليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

وبينت الهيئة أن نتائج الاختبار تستخدم للحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، والانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,097
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,757
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,634
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,355

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة