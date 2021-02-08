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إصابات كورونا بالقارة الإفريقية تتجاوز الـ 3,5 مليون حالة

جنوب إفريقيا هي المنطقة الأكثر تضرراً تليها شمال إفريقيا

أكد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الإفريقية بلغ 3,656,459 إصابة.

وقال المركز في بيان له اليوم، إن إجمالي حالات الوفيات بدول إفريقيا وصل إلى 94,725 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي في القارة 3,164,456 حتى اليوم.

وذكر أن منطقة جنوب إفريقيا هي المنطقة الأكثر تضرراً في القارة فيما يتعلق بعدد الحالات، تليها منطقة شمال إفريقيا.

فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا بالقارة الإفريقية تتجاوز الـ 3,5 مليون حالة
سبق

أكد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الإفريقية بلغ 3,656,459 إصابة.

وقال المركز في بيان له اليوم، إن إجمالي حالات الوفيات بدول إفريقيا وصل إلى 94,725 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي في القارة 3,164,456 حتى اليوم.

وذكر أن منطقة جنوب إفريقيا هي المنطقة الأكثر تضرراً في القارة فيما يتعلق بعدد الحالات، تليها منطقة شمال إفريقيا.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
01:57 PM

إصابات كورونا بالقارة الإفريقية تتجاوز الـ 3,5 مليون حالة

جنوب إفريقيا هي المنطقة الأكثر تضرراً تليها شمال إفريقيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الإفريقية بلغ 3,656,459 إصابة.

وقال المركز في بيان له اليوم، إن إجمالي حالات الوفيات بدول إفريقيا وصل إلى 94,725 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي في القارة 3,164,456 حتى اليوم.

وذكر أن منطقة جنوب إفريقيا هي المنطقة الأكثر تضرراً في القارة فيما يتعلق بعدد الحالات، تليها منطقة شمال إفريقيا.

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