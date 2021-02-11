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"كأس السعودية".. أناقة ترتقي للعلياء

بهدف ترسيخ هوية وثقافة المملكة

أطلق نادي سباقات الخيل وبالتعاون هيئة الأزياء "إحدى هيئات وزارة الثقافة" شعار "أناقة ترتقي للعلياء"، بهدف ترسيخ الهوية والثقافة السعودية ونشرها للعالم ضمن فعاليات وأمسيات "كأس السعودية" بنسخته الثانية في 19 و20 فبراير الجاري، ولتعريف المدعوين من مختلف البلدان بالزي التراثي وهويتنا الوطنية، ولتشجيعهم على الاحتفال بارتداء ملابس وأزياء مستوحاة من التراث السعودي؛ مما كان يُرتدى قديمًا في مختلف أنحاء المملكة للرجال والنساء.

وأعلن عن مسابقة تفاعلية عبر حسابات "كأس السعودية" على منصات التواصل الاجتماعي، تهدف للاحتفال مع أفراد العائلة بمشاركة صورهم بالزي المفضل لهم، والمستوحى من قواعد وقوانين اللباس الخاصة بـ"كأس السعودية".

وسيتم اختيار خمسة مشاركين من داخل المملكة في القائمة النهائية، ومشاركة صورهم عبر الحسابات الرسمية لإعلان النتائج، وآخر فرصة لاستقبال المشاركات يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري، في "تجربة ترتقي للعلياء "بمشاركة المواطنين والمقيمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كأس السعودية".. أناقة ترتقي للعلياء
سبق

أطلق نادي سباقات الخيل وبالتعاون هيئة الأزياء "إحدى هيئات وزارة الثقافة" شعار "أناقة ترتقي للعلياء"، بهدف ترسيخ الهوية والثقافة السعودية ونشرها للعالم ضمن فعاليات وأمسيات "كأس السعودية" بنسخته الثانية في 19 و20 فبراير الجاري، ولتعريف المدعوين من مختلف البلدان بالزي التراثي وهويتنا الوطنية، ولتشجيعهم على الاحتفال بارتداء ملابس وأزياء مستوحاة من التراث السعودي؛ مما كان يُرتدى قديمًا في مختلف أنحاء المملكة للرجال والنساء.

وأعلن عن مسابقة تفاعلية عبر حسابات "كأس السعودية" على منصات التواصل الاجتماعي، تهدف للاحتفال مع أفراد العائلة بمشاركة صورهم بالزي المفضل لهم، والمستوحى من قواعد وقوانين اللباس الخاصة بـ"كأس السعودية".

وسيتم اختيار خمسة مشاركين من داخل المملكة في القائمة النهائية، ومشاركة صورهم عبر الحسابات الرسمية لإعلان النتائج، وآخر فرصة لاستقبال المشاركات يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري، في "تجربة ترتقي للعلياء "بمشاركة المواطنين والمقيمين.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
05:07 PM

"كأس السعودية".. أناقة ترتقي للعلياء

بهدف ترسيخ هوية وثقافة المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق نادي سباقات الخيل وبالتعاون هيئة الأزياء "إحدى هيئات وزارة الثقافة" شعار "أناقة ترتقي للعلياء"، بهدف ترسيخ الهوية والثقافة السعودية ونشرها للعالم ضمن فعاليات وأمسيات "كأس السعودية" بنسخته الثانية في 19 و20 فبراير الجاري، ولتعريف المدعوين من مختلف البلدان بالزي التراثي وهويتنا الوطنية، ولتشجيعهم على الاحتفال بارتداء ملابس وأزياء مستوحاة من التراث السعودي؛ مما كان يُرتدى قديمًا في مختلف أنحاء المملكة للرجال والنساء.

وأعلن عن مسابقة تفاعلية عبر حسابات "كأس السعودية" على منصات التواصل الاجتماعي، تهدف للاحتفال مع أفراد العائلة بمشاركة صورهم بالزي المفضل لهم، والمستوحى من قواعد وقوانين اللباس الخاصة بـ"كأس السعودية".

وسيتم اختيار خمسة مشاركين من داخل المملكة في القائمة النهائية، ومشاركة صورهم عبر الحسابات الرسمية لإعلان النتائج، وآخر فرصة لاستقبال المشاركات يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري، في "تجربة ترتقي للعلياء "بمشاركة المواطنين والمقيمين.

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