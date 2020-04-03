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أمير الباحة يوجه بتقصي الحقائق حول شكوى مريض من ذوي الإعاقة من تنمر التمريض

طلب تقريراً عاجلاً حول الحادثة مع تقديم الرعاية الكاملة له

وجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور ‫حسام بن سعود، بتقصي الحقائق حيال حالة أحد المرضى المنومين في مستشفى الملك فهد منذ 10 سنوات، وهو من ذوي الإعاقة، كما شمل التوجيه تقديم الرعاية اللازمة للمريض والرفع كذلك بتقرير عاجل حول ما أثير.

وفي التفاصيل، فقد نشر المريض مقطع فيديو قام بتصويره من غرفته بالمستشفى، حيث اشتكى فيه من الإهمال ومما وصفه من "تنمر وقسوة" التمريض في التعامل، بقوله: "شوفوا وجهي كيف؟ أغلب الأيام كذا، أنا هنا من عشر سنوات في مستشفى الملك فهد منوم، أعاني من الإهمال في المستشفى، حتى إذا طلبت منهم أقل شيء أنها تغسل وجهي تأتي الممرضة تغسل وجهي بقوة لكي أرفض أنها تغسل وجهي، توجعني بعض الأحيان يطلع الدم من وجهي وإنها سكبت عليّ الماء الساخن في إحدى المرات، مع إنكارها وتأييد رئيسة القسم لإنكارها".

وأشار إلى أنه سبق له التقدم بشكوى لرئيس التمريض وعلاقات المرضى، ولكن لم يحدث تغيير وأنه عند احتياجه "شفط البلغم" يحدث أن تجيب عليه برفع الصوت بأن عليه الانتظار وفي أوقات أخرى تقوم بالخدمة غير كاملة، مضيفاً: "أنا معاق إعاقة تامة في جميع أطرافي، ومن عنف الممرضة أنها ترمي رجلي رمياً عنيفاً ولا تضعها بعناية ورِفق، وعندما أقول لها توجعيني ما يردون علي، أنا ما أدري وش أسوي والله ".

وجاء توجيه أمير الباحة حول حالة المريض عبدالله الزهراني، بتقصي الحقائق وتقديم الرعاية اللازمة للمريض، والرفع كذلك بتقرير عاجل حول ما أثير.

وكانت "سبق" قد عرضت الشكوى على ماجد الشطي متحدث صحة الباحة، الذي وعد بالإيضاح، وسينشر حال وروده.

الباحة أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود مستشفى الملك فهد بالباحة صحة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يوجه بتقصي الحقائق حول شكوى مريض من ذوي الإعاقة من تنمر التمريض
سبق

وجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور ‫حسام بن سعود، بتقصي الحقائق حيال حالة أحد المرضى المنومين في مستشفى الملك فهد منذ 10 سنوات، وهو من ذوي الإعاقة، كما شمل التوجيه تقديم الرعاية اللازمة للمريض والرفع كذلك بتقرير عاجل حول ما أثير.

وفي التفاصيل، فقد نشر المريض مقطع فيديو قام بتصويره من غرفته بالمستشفى، حيث اشتكى فيه من الإهمال ومما وصفه من "تنمر وقسوة" التمريض في التعامل، بقوله: "شوفوا وجهي كيف؟ أغلب الأيام كذا، أنا هنا من عشر سنوات في مستشفى الملك فهد منوم، أعاني من الإهمال في المستشفى، حتى إذا طلبت منهم أقل شيء أنها تغسل وجهي تأتي الممرضة تغسل وجهي بقوة لكي أرفض أنها تغسل وجهي، توجعني بعض الأحيان يطلع الدم من وجهي وإنها سكبت عليّ الماء الساخن في إحدى المرات، مع إنكارها وتأييد رئيسة القسم لإنكارها".

وأشار إلى أنه سبق له التقدم بشكوى لرئيس التمريض وعلاقات المرضى، ولكن لم يحدث تغيير وأنه عند احتياجه "شفط البلغم" يحدث أن تجيب عليه برفع الصوت بأن عليه الانتظار وفي أوقات أخرى تقوم بالخدمة غير كاملة، مضيفاً: "أنا معاق إعاقة تامة في جميع أطرافي، ومن عنف الممرضة أنها ترمي رجلي رمياً عنيفاً ولا تضعها بعناية ورِفق، وعندما أقول لها توجعيني ما يردون علي، أنا ما أدري وش أسوي والله ".

وجاء توجيه أمير الباحة حول حالة المريض عبدالله الزهراني، بتقصي الحقائق وتقديم الرعاية اللازمة للمريض، والرفع كذلك بتقرير عاجل حول ما أثير.

وكانت "سبق" قد عرضت الشكوى على ماجد الشطي متحدث صحة الباحة، الذي وعد بالإيضاح، وسينشر حال وروده.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
09:30 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
12:20 AM

أمير الباحة يوجه بتقصي الحقائق حول شكوى مريض من ذوي الإعاقة من تنمر التمريض

طلب تقريراً عاجلاً حول الحادثة مع تقديم الرعاية الكاملة له

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
26
12,207

وجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور ‫حسام بن سعود، بتقصي الحقائق حيال حالة أحد المرضى المنومين في مستشفى الملك فهد منذ 10 سنوات، وهو من ذوي الإعاقة، كما شمل التوجيه تقديم الرعاية اللازمة للمريض والرفع كذلك بتقرير عاجل حول ما أثير.

وفي التفاصيل، فقد نشر المريض مقطع فيديو قام بتصويره من غرفته بالمستشفى، حيث اشتكى فيه من الإهمال ومما وصفه من "تنمر وقسوة" التمريض في التعامل، بقوله: "شوفوا وجهي كيف؟ أغلب الأيام كذا، أنا هنا من عشر سنوات في مستشفى الملك فهد منوم، أعاني من الإهمال في المستشفى، حتى إذا طلبت منهم أقل شيء أنها تغسل وجهي تأتي الممرضة تغسل وجهي بقوة لكي أرفض أنها تغسل وجهي، توجعني بعض الأحيان يطلع الدم من وجهي وإنها سكبت عليّ الماء الساخن في إحدى المرات، مع إنكارها وتأييد رئيسة القسم لإنكارها".

وأشار إلى أنه سبق له التقدم بشكوى لرئيس التمريض وعلاقات المرضى، ولكن لم يحدث تغيير وأنه عند احتياجه "شفط البلغم" يحدث أن تجيب عليه برفع الصوت بأن عليه الانتظار وفي أوقات أخرى تقوم بالخدمة غير كاملة، مضيفاً: "أنا معاق إعاقة تامة في جميع أطرافي، ومن عنف الممرضة أنها ترمي رجلي رمياً عنيفاً ولا تضعها بعناية ورِفق، وعندما أقول لها توجعيني ما يردون علي، أنا ما أدري وش أسوي والله ".

وجاء توجيه أمير الباحة حول حالة المريض عبدالله الزهراني، بتقصي الحقائق وتقديم الرعاية اللازمة للمريض، والرفع كذلك بتقرير عاجل حول ما أثير.

وكانت "سبق" قد عرضت الشكوى على ماجد الشطي متحدث صحة الباحة، الذي وعد بالإيضاح، وسينشر حال وروده.

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