"السعود" يحتفل بزفاف نجله "عبدالرحمن" بحائل

احتفل فهد بن سعود السعود، مدير مدرسة عائذ بن عمرو الابتدائية بحائل، بزواج نجله "عبدالرحمن" في إحدى قاعات الأفراح بمدينة حائل.



حضر الحفل لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء، فيما قدَّم والد العريس شكره لكل من لبَّى دعوة حفل زواج نجله، بينما عبَّر العريس عن فرحته بدخوله عش الزوجية.



"سبق" تبارك للعروسَيْن، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.