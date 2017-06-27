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روسيا تسمح للأجانب بتلقي لقاح "كورونا"

"بوتين" أوكل للحكومة تحديد التمويل

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأحد) تعليمات للحكومة بإعداد برنامج للتطعيم ضد فيروس كورونا للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، الذين يصلون إلى روسيا للعمل بحلول 15 يوليو المقبل.

وأوضح الموقع الإلكتروني للكرملين، أن "بوتين" أوكل للحكومة مهمة تحديد مصادر التمويل لهذا الغرض، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأفادت وزارة الصحة الروسية بتسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ونحو 600 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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روسيا تسمح للأجانب بتلقي لقاح "كورونا"
سبق

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأحد) تعليمات للحكومة بإعداد برنامج للتطعيم ضد فيروس كورونا للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، الذين يصلون إلى روسيا للعمل بحلول 15 يوليو المقبل.

وأوضح الموقع الإلكتروني للكرملين، أن "بوتين" أوكل للحكومة مهمة تحديد مصادر التمويل لهذا الغرض، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأفادت وزارة الصحة الروسية بتسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ونحو 600 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
07:31 PM

روسيا تسمح للأجانب بتلقي لقاح "كورونا"

"بوتين" أوكل للحكومة تحديد التمويل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأحد) تعليمات للحكومة بإعداد برنامج للتطعيم ضد فيروس كورونا للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، الذين يصلون إلى روسيا للعمل بحلول 15 يوليو المقبل.

وأوضح الموقع الإلكتروني للكرملين، أن "بوتين" أوكل للحكومة مهمة تحديد مصادر التمويل لهذا الغرض، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأفادت وزارة الصحة الروسية بتسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ونحو 600 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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