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"الدعيلج" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيساً لهيئة الطيران المدني

أبدى فخره بالثقة الملكية.. ونوه بالدعم والرعاية التي يحظى بها القطاع

رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً للهيئة بمرتبة وزير.

وتفصيلاً، أبدى معاليه فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، منوهاً بالدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع الطيران المدني من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وحرصهما على الارتقاء بهذا القطاع وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محلياً وإقليمياً ودولياً, سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر في ظل ما تشهده المملكة من نقلة نوعية في شتى المجالات.


وعبر عن تمنياته بأن يسهم في مسيرة البناء والتطور وتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030 من خلال الارتقاء بقطاع الطيران المدني وتطوير صناعة النقل الجوي مع ما يشهده من دعم وتمكين من قيادتنا الرشيدة ليكون رافداً مهماً في التنمية الاقتصادية.

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"الدعيلج" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيساً لهيئة الطيران المدني
سبق

رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً للهيئة بمرتبة وزير.

وتفصيلاً، أبدى معاليه فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، منوهاً بالدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع الطيران المدني من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وحرصهما على الارتقاء بهذا القطاع وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محلياً وإقليمياً ودولياً, سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر في ظل ما تشهده المملكة من نقلة نوعية في شتى المجالات.


وعبر عن تمنياته بأن يسهم في مسيرة البناء والتطور وتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030 من خلال الارتقاء بقطاع الطيران المدني وتطوير صناعة النقل الجوي مع ما يشهده من دعم وتمكين من قيادتنا الرشيدة ليكون رافداً مهماً في التنمية الاقتصادية.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
08:59 PM

"الدعيلج" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيساً لهيئة الطيران المدني

أبدى فخره بالثقة الملكية.. ونوه بالدعم والرعاية التي يحظى بها القطاع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً للهيئة بمرتبة وزير.

وتفصيلاً، أبدى معاليه فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، منوهاً بالدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع الطيران المدني من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وحرصهما على الارتقاء بهذا القطاع وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محلياً وإقليمياً ودولياً, سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر في ظل ما تشهده المملكة من نقلة نوعية في شتى المجالات.


وعبر عن تمنياته بأن يسهم في مسيرة البناء والتطور وتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030 من خلال الارتقاء بقطاع الطيران المدني وتطوير صناعة النقل الجوي مع ما يشهده من دعم وتمكين من قيادتنا الرشيدة ليكون رافداً مهماً في التنمية الاقتصادية.

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