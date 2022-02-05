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نائب وزير الشؤون البلدية يزور محمية إبل "التويجري"

تُعد من أكبر مزارع الإبل في العالم

زار نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، م.عبدالله البدير، محمية إبل أحمد التويجري.

ورافق "البدري" رئيس الشركة الوطنية للإسكان، م.محمد البطي، وعدد من وكلاء ومسؤولي الوزارة.

واطلع على سلالات الإبل الطيبة التي تَضُمها المزرعة وتُعد من أكبر مزارع الإنتاج في العالم، وما يتم فيها من إشراف طبي دقيق وعناية خاصة في تنمية وتطوير السلالات النادرة؛ حيث تضم أطيب الفحول والإبل في مختلف الألوان.

كما أثنى على التنظيم المتوافق مع دعم الدولة لهذا الموروث.

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نائب وزير الشؤون البلدية يزور محمية إبل "التويجري"
سبق

زار نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، م.عبدالله البدير، محمية إبل أحمد التويجري.

ورافق "البدري" رئيس الشركة الوطنية للإسكان، م.محمد البطي، وعدد من وكلاء ومسؤولي الوزارة.

واطلع على سلالات الإبل الطيبة التي تَضُمها المزرعة وتُعد من أكبر مزارع الإنتاج في العالم، وما يتم فيها من إشراف طبي دقيق وعناية خاصة في تنمية وتطوير السلالات النادرة؛ حيث تضم أطيب الفحول والإبل في مختلف الألوان.

كما أثنى على التنظيم المتوافق مع دعم الدولة لهذا الموروث.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
06:32 PM

نائب وزير الشؤون البلدية يزور محمية إبل "التويجري"

تُعد من أكبر مزارع الإبل في العالم

A A A
حمد الفراج - الرياض
0
198

زار نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، م.عبدالله البدير، محمية إبل أحمد التويجري.

ورافق "البدري" رئيس الشركة الوطنية للإسكان، م.محمد البطي، وعدد من وكلاء ومسؤولي الوزارة.

واطلع على سلالات الإبل الطيبة التي تَضُمها المزرعة وتُعد من أكبر مزارع الإنتاج في العالم، وما يتم فيها من إشراف طبي دقيق وعناية خاصة في تنمية وتطوير السلالات النادرة؛ حيث تضم أطيب الفحول والإبل في مختلف الألوان.

كما أثنى على التنظيم المتوافق مع دعم الدولة لهذا الموروث.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,234
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,218
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,933
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,015

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