نائب وزير الشؤون البلدية يزور محمية إبل "التويجري"

تُعد من أكبر مزارع الإبل في العالم

زار نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، م.عبدالله البدير، محمية إبل أحمد التويجري.

ورافق "البدري" رئيس الشركة الوطنية للإسكان، م.محمد البطي، وعدد من وكلاء ومسؤولي الوزارة.

واطلع على سلالات الإبل الطيبة التي تَضُمها المزرعة وتُعد من أكبر مزارع الإنتاج في العالم، وما يتم فيها من إشراف طبي دقيق وعناية خاصة في تنمية وتطوير السلالات النادرة؛ حيث تضم أطيب الفحول والإبل في مختلف الألوان.

كما أثنى على التنظيم المتوافق مع دعم الدولة لهذا الموروث.