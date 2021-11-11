النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير التعليم يبحث مع نظيريه في البحرين وقطر التعاون المشترك في المجالات التعليمية

في إطار مشاركة وفد المملكة في اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو بالعاصمة الفرنسية

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بباريس، وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين الدكتور ماجد بن علي النعيمي، ووزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر بثينة بنت علي الجبر النعيمي.

جاء ذلك ضمن مشاركة وفد المملكة في اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وتناول "آل الشيخ" مع الوزيرين البحريني والقطري النموذج السعودي في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وريادته عالمياً، وإمكانية الاستفادة منه، إلى جانب التعرّف على تجربة المملكة في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد اللقاء استعراض تجارب مملكة البحرين ودولة قطر في مجال التعليم أثناء جائحة كورونا، والتجربة القطرية في افتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل الدولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير التعليم يبحث مع نظيريه في البحرين وقطر التعاون المشترك في المجالات التعليمية
سبق

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بباريس، وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين الدكتور ماجد بن علي النعيمي، ووزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر بثينة بنت علي الجبر النعيمي.

جاء ذلك ضمن مشاركة وفد المملكة في اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وتناول "آل الشيخ" مع الوزيرين البحريني والقطري النموذج السعودي في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وريادته عالمياً، وإمكانية الاستفادة منه، إلى جانب التعرّف على تجربة المملكة في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد اللقاء استعراض تجارب مملكة البحرين ودولة قطر في مجال التعليم أثناء جائحة كورونا، والتجربة القطرية في افتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل الدولة.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
04:52 PM

وزير التعليم يبحث مع نظيريه في البحرين وقطر التعاون المشترك في المجالات التعليمية

في إطار مشاركة وفد المملكة في اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو بالعاصمة الفرنسية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
898

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بباريس، وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين الدكتور ماجد بن علي النعيمي، ووزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر بثينة بنت علي الجبر النعيمي.

جاء ذلك ضمن مشاركة وفد المملكة في اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وتناول "آل الشيخ" مع الوزيرين البحريني والقطري النموذج السعودي في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وريادته عالمياً، وإمكانية الاستفادة منه، إلى جانب التعرّف على تجربة المملكة في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد اللقاء استعراض تجارب مملكة البحرين ودولة قطر في مجال التعليم أثناء جائحة كورونا، والتجربة القطرية في افتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل الدولة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,370
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,092
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,139
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,197

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة