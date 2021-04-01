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"الراجحي" يدشن "زود الأجيال" الادخاري المقدم من بنكي التنمية والرياض

تجربة بنكية مبتكرة للأبناء من عمر 6-18 تشجعهم على الادخار

دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم منتج زود الأجيال الادخاري المقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع بنك الرياض في حفل افتراضي عبر الاتصال المرئي، بحضور كل من الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان.

وتخلل الحفل استعراض المنتج والتعريف به وأبرز مميزاته، حيث يعد منتج زود الأجيال المنتج الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وهو عبارة عن تجربة بنكية مبتكرة للأبناء من عمر 6-18 تشجعهم على الادخار ورفع مستوى الثقافة المالية لديهم تحت إشراف الوالدين، كما يقدم المنتج حزمة من المحفزات المالية والمواد التوعوية والتثقفية مقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى شرح خطوات التسجيل وآلية الاستفادة من المنتج التي تأتي بخطوات ميسرة وسهلة من خلال الدخول لتطبيق بنك الرياض واختيار برنامج توكن والتسجيل فيه والاشتراك في منتج زود الادخاري واختيار طلب اشتراك أحد الأبناء والتأكيد على الاشتراك.

ويأتي تدشين المنتج , امتداداً لما قدمه بنك التنمية الاجتماعية في عامي 2018 و2019 من برامج توعوية ومنتجات ادخارية، من ضمنها إطلاق المنتج الوطني الأول للادخار(منتج زود الادخاري) الذي بلغ عدد المشتركين فيه حتى الآن أكثر من81 ألف مواطن ومواطنة متوزعين على جميع مناطق المملكة، تجاوزت إجمالي مدخراتهم حتى الآن أكثر من (215) مليون ريال، إضافة إلى البرامج التوعوية التي يستهدف البنك من خلالها رفع مستوى الوعي والتشجيع على الادخار بتنفيذ البرامج والمبادرات والحملات والفعاليات والدورات التدريبية وورش العمل المتعلقة بنشر الوعي المالي وثقافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراجحي" يدشن "زود الأجيال" الادخاري المقدم من بنكي التنمية والرياض
سبق

دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم منتج زود الأجيال الادخاري المقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع بنك الرياض في حفل افتراضي عبر الاتصال المرئي، بحضور كل من الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان.

وتخلل الحفل استعراض المنتج والتعريف به وأبرز مميزاته، حيث يعد منتج زود الأجيال المنتج الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وهو عبارة عن تجربة بنكية مبتكرة للأبناء من عمر 6-18 تشجعهم على الادخار ورفع مستوى الثقافة المالية لديهم تحت إشراف الوالدين، كما يقدم المنتج حزمة من المحفزات المالية والمواد التوعوية والتثقفية مقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى شرح خطوات التسجيل وآلية الاستفادة من المنتج التي تأتي بخطوات ميسرة وسهلة من خلال الدخول لتطبيق بنك الرياض واختيار برنامج توكن والتسجيل فيه والاشتراك في منتج زود الادخاري واختيار طلب اشتراك أحد الأبناء والتأكيد على الاشتراك.

ويأتي تدشين المنتج , امتداداً لما قدمه بنك التنمية الاجتماعية في عامي 2018 و2019 من برامج توعوية ومنتجات ادخارية، من ضمنها إطلاق المنتج الوطني الأول للادخار(منتج زود الادخاري) الذي بلغ عدد المشتركين فيه حتى الآن أكثر من81 ألف مواطن ومواطنة متوزعين على جميع مناطق المملكة، تجاوزت إجمالي مدخراتهم حتى الآن أكثر من (215) مليون ريال، إضافة إلى البرامج التوعوية التي يستهدف البنك من خلالها رفع مستوى الوعي والتشجيع على الادخار بتنفيذ البرامج والمبادرات والحملات والفعاليات والدورات التدريبية وورش العمل المتعلقة بنشر الوعي المالي وثقافة

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
08:13 PM

"الراجحي" يدشن "زود الأجيال" الادخاري المقدم من بنكي التنمية والرياض

تجربة بنكية مبتكرة للأبناء من عمر 6-18 تشجعهم على الادخار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم منتج زود الأجيال الادخاري المقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع بنك الرياض في حفل افتراضي عبر الاتصال المرئي، بحضور كل من الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان.

وتخلل الحفل استعراض المنتج والتعريف به وأبرز مميزاته، حيث يعد منتج زود الأجيال المنتج الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وهو عبارة عن تجربة بنكية مبتكرة للأبناء من عمر 6-18 تشجعهم على الادخار ورفع مستوى الثقافة المالية لديهم تحت إشراف الوالدين، كما يقدم المنتج حزمة من المحفزات المالية والمواد التوعوية والتثقفية مقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى شرح خطوات التسجيل وآلية الاستفادة من المنتج التي تأتي بخطوات ميسرة وسهلة من خلال الدخول لتطبيق بنك الرياض واختيار برنامج توكن والتسجيل فيه والاشتراك في منتج زود الادخاري واختيار طلب اشتراك أحد الأبناء والتأكيد على الاشتراك.

ويأتي تدشين المنتج , امتداداً لما قدمه بنك التنمية الاجتماعية في عامي 2018 و2019 من برامج توعوية ومنتجات ادخارية، من ضمنها إطلاق المنتج الوطني الأول للادخار(منتج زود الادخاري) الذي بلغ عدد المشتركين فيه حتى الآن أكثر من81 ألف مواطن ومواطنة متوزعين على جميع مناطق المملكة، تجاوزت إجمالي مدخراتهم حتى الآن أكثر من (215) مليون ريال، إضافة إلى البرامج التوعوية التي يستهدف البنك من خلالها رفع مستوى الوعي والتشجيع على الادخار بتنفيذ البرامج والمبادرات والحملات والفعاليات والدورات التدريبية وورش العمل المتعلقة بنشر الوعي المالي وثقافة

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