ثلاثة من أبناء الصومالي يحصدون درجة "الماجستير"

في الصحة النفسية والسياسة والخدمة الاجتماعية

احتفت أسرة سليمان بن جامع الصومالي - رحمه الله - بتحقيق ثلاثة من أبنائها شهادات الماجستير من جامعتَي الملك عبدالعزيز وجدة؛ إذ حققت "خلود سليمان الصومالي" الماجستير في علم النفس - مسار الصحة النفسية من جامعة جدة.

كما حقق "محمود سليمان حسين" الماجستير في السياسة العامة من جامعة الملك عبدالعزيز. ومن الجامعة ذاتها حققت "أمل سليمان الصومالي" الماجستير في تخصص الخدمة الاجتماعية.

فيما أهدى أبناء "الصومالي" هذه الدرجات العلمية لوالدتهم العزيزة التي وقفت معهم بالتوجيه والدعاء.