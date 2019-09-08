النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة الشرقية" تدعو راغبي الحصول على ترخيص مخيم بالمتنزه البري للتسجيل

"الصفيان": 1500 ريال رسوم الترخيص مقابل الخدمات البلدية و1000 ريال للتأمين

دعت أمانة المنطقة الشرقية، الراغبين في الحصول على ترخيص موقع مخيم في المتنزه البري المؤقت، الذي يبعد عن مدينة الدمام 20كم، ويقع على الطريق الرابط بين طريق الدمام الرياض السريع وطريق المطار؛ بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني.

وتقوم الأمانة بتجهيز الموقع لإقامة المخيمات في موسم الشتاء والربيع من كل عام، وفقًا لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة نائبه، في توفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين الراغبين في التنزه في الأماكن البرية، وتقديم الخدمات لهم.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن طلب ترخيص موقع المخيم يتم من خلال الرابط المخصص في موقع الأمانة www.eamana.gov.sa؛ حيث يتم حجز الموقع وتحديده، وإرسال رسالة للمتقدم تُبَين حالة الطلب؛ لافتًا إلى أن تقديم الطلب لا يتطلب من المتقدم الحضور لمقر الأمانة.
وبيّن الصفيان أن الأمانة حددت رسومًا رمزية للترخيص بواقع 1500 ريال؛ وذلك مقابل الخدمات البلدية التي تقدّمها الأمانة في موقع المخيمات، إلى جانب رسوم تأمين الموقع بمبلغ 1000 ريال؛ مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتم بمكتب الخدمات بموقع المتنزه الذي حددته الأمانة بعد إرسال رسالة نصية للمتقدم، تفيده بموافقة الأمانة على الحصول على المخيم ورقمه؛ مؤكدًا أن هناك لائحة غرامات ستنفذ داخل هذا المتنزه لمخالفي أنظمة التخييم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة الشرقية" تدعو راغبي الحصول على ترخيص مخيم بالمتنزه البري للتسجيل
سبق

دعت أمانة المنطقة الشرقية، الراغبين في الحصول على ترخيص موقع مخيم في المتنزه البري المؤقت، الذي يبعد عن مدينة الدمام 20كم، ويقع على الطريق الرابط بين طريق الدمام الرياض السريع وطريق المطار؛ بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني.

وتقوم الأمانة بتجهيز الموقع لإقامة المخيمات في موسم الشتاء والربيع من كل عام، وفقًا لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة نائبه، في توفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين الراغبين في التنزه في الأماكن البرية، وتقديم الخدمات لهم.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن طلب ترخيص موقع المخيم يتم من خلال الرابط المخصص في موقع الأمانة www.eamana.gov.sa؛ حيث يتم حجز الموقع وتحديده، وإرسال رسالة للمتقدم تُبَين حالة الطلب؛ لافتًا إلى أن تقديم الطلب لا يتطلب من المتقدم الحضور لمقر الأمانة.
وبيّن الصفيان أن الأمانة حددت رسومًا رمزية للترخيص بواقع 1500 ريال؛ وذلك مقابل الخدمات البلدية التي تقدّمها الأمانة في موقع المخيمات، إلى جانب رسوم تأمين الموقع بمبلغ 1000 ريال؛ مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتم بمكتب الخدمات بموقع المتنزه الذي حددته الأمانة بعد إرسال رسالة نصية للمتقدم، تفيده بموافقة الأمانة على الحصول على المخيم ورقمه؛ مؤكدًا أن هناك لائحة غرامات ستنفذ داخل هذا المتنزه لمخالفي أنظمة التخييم.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
01:52 PM

"أمانة الشرقية" تدعو راغبي الحصول على ترخيص مخيم بالمتنزه البري للتسجيل

"الصفيان": 1500 ريال رسوم الترخيص مقابل الخدمات البلدية و1000 ريال للتأمين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
3
2,228

دعت أمانة المنطقة الشرقية، الراغبين في الحصول على ترخيص موقع مخيم في المتنزه البري المؤقت، الذي يبعد عن مدينة الدمام 20كم، ويقع على الطريق الرابط بين طريق الدمام الرياض السريع وطريق المطار؛ بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني.

وتقوم الأمانة بتجهيز الموقع لإقامة المخيمات في موسم الشتاء والربيع من كل عام، وفقًا لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة نائبه، في توفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين الراغبين في التنزه في الأماكن البرية، وتقديم الخدمات لهم.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن طلب ترخيص موقع المخيم يتم من خلال الرابط المخصص في موقع الأمانة www.eamana.gov.sa؛ حيث يتم حجز الموقع وتحديده، وإرسال رسالة للمتقدم تُبَين حالة الطلب؛ لافتًا إلى أن تقديم الطلب لا يتطلب من المتقدم الحضور لمقر الأمانة.
وبيّن الصفيان أن الأمانة حددت رسومًا رمزية للترخيص بواقع 1500 ريال؛ وذلك مقابل الخدمات البلدية التي تقدّمها الأمانة في موقع المخيمات، إلى جانب رسوم تأمين الموقع بمبلغ 1000 ريال؛ مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتم بمكتب الخدمات بموقع المتنزه الذي حددته الأمانة بعد إرسال رسالة نصية للمتقدم، تفيده بموافقة الأمانة على الحصول على المخيم ورقمه؛ مؤكدًا أن هناك لائحة غرامات ستنفذ داخل هذا المتنزه لمخالفي أنظمة التخييم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,086
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,568
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,475
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,926

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة