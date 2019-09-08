"أمانة الشرقية" تدعو راغبي الحصول على ترخيص مخيم بالمتنزه البري للتسجيل

"الصفيان": 1500 ريال رسوم الترخيص مقابل الخدمات البلدية و1000 ريال للتأمين

دعت أمانة المنطقة الشرقية، الراغبين في الحصول على ترخيص موقع مخيم في المتنزه البري المؤقت، الذي يبعد عن مدينة الدمام 20كم، ويقع على الطريق الرابط بين طريق الدمام الرياض السريع وطريق المطار؛ بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني.

وتقوم الأمانة بتجهيز الموقع لإقامة المخيمات في موسم الشتاء والربيع من كل عام، وفقًا لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة نائبه، في توفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين الراغبين في التنزه في الأماكن البرية، وتقديم الخدمات لهم.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن طلب ترخيص موقع المخيم يتم من خلال الرابط المخصص في موقع الأمانة www.eamana.gov.sa؛ حيث يتم حجز الموقع وتحديده، وإرسال رسالة للمتقدم تُبَين حالة الطلب؛ لافتًا إلى أن تقديم الطلب لا يتطلب من المتقدم الحضور لمقر الأمانة.

وبيّن الصفيان أن الأمانة حددت رسومًا رمزية للترخيص بواقع 1500 ريال؛ وذلك مقابل الخدمات البلدية التي تقدّمها الأمانة في موقع المخيمات، إلى جانب رسوم تأمين الموقع بمبلغ 1000 ريال؛ مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتم بمكتب الخدمات بموقع المتنزه الذي حددته الأمانة بعد إرسال رسالة نصية للمتقدم، تفيده بموافقة الأمانة على الحصول على المخيم ورقمه؛ مؤكدًا أن هناك لائحة غرامات ستنفذ داخل هذا المتنزه لمخالفي أنظمة التخييم.

