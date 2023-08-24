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"بداية لتمويل المنازل" تطلق برنامج القرض الإضافي

لمستفيدي الإسكان ممن تزيد أعمارهم على 50 عاماً

أطلقت "بداية لتمويل المنازل" برنامجاً جديداً يستهدف المدنيين من المواطنين، ويوفر قرضاً حسناً إضافياً يصل إلى 140 ريالاً سعودياً كدفعة مقدمة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان والذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً.

ويعد برنامج "دعم الدفعة المقدمة" الجديد أحد البرامج التي تقدمها "بداية" لمساعدة شريحة المدنيين المتقاعدين، وسيتكفل البرنامج بتحمل هامش الربح على الدفعات الشهرية. وسيتم سداد القرض الإضافي الحسن لصندوق التنمية العقارية بعد سداد القرض الرئيسي دون أي فوائد على المستفيد.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المنازل مازن الغنيم، عن سعادته بالمشاركة في المشهد الوطني لدعم المواطنين المتقاعدين وتقديم القروض الميسرة لهم وقال: هذا هو أقل ما يمكن عمله تجاه هذه الشريحة المهمة من المجتمع الذين تعبوا وأدوا ما عليهم تجاه البلاد، وقد حان الوقت لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

وأضاف: يتوقع أن يجذب برنامج "دعم الدفعة المقدمة" الجديد العديد من المتقدمين من المدنيين مع دفعة شهرية ثابتة تلائم قدراتهم المالية، تتوافق مع مبادرات التحول الوطني الذي يعزز قيمة المواطنين داخل المجتمع الذين يشاركون بفعالية في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030 التنموية الشاملة.

ويأتي المنتج الجديد من "بداية" لتمويل المدنيين المتقاعدين ضمن منظومة المؤسسات التمويلية الداعمة للمبادرة التي قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية؛ بهدف دعم المواطنين المتقاعدين، والمدرجين في قوائم صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان وتسهيل حصولهم على المسكن الملائم، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها الدولة لدعم المواطن.

وتحظى بداية بدعم صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدد آخر من المؤسسات المهتمة بدعم التمويل السكني في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بداية لتمويل المنازل" تطلق برنامج القرض الإضافي
سبق

أطلقت "بداية لتمويل المنازل" برنامجاً جديداً يستهدف المدنيين من المواطنين، ويوفر قرضاً حسناً إضافياً يصل إلى 140 ريالاً سعودياً كدفعة مقدمة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان والذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً.

ويعد برنامج "دعم الدفعة المقدمة" الجديد أحد البرامج التي تقدمها "بداية" لمساعدة شريحة المدنيين المتقاعدين، وسيتكفل البرنامج بتحمل هامش الربح على الدفعات الشهرية. وسيتم سداد القرض الإضافي الحسن لصندوق التنمية العقارية بعد سداد القرض الرئيسي دون أي فوائد على المستفيد.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المنازل مازن الغنيم، عن سعادته بالمشاركة في المشهد الوطني لدعم المواطنين المتقاعدين وتقديم القروض الميسرة لهم وقال: هذا هو أقل ما يمكن عمله تجاه هذه الشريحة المهمة من المجتمع الذين تعبوا وأدوا ما عليهم تجاه البلاد، وقد حان الوقت لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

وأضاف: يتوقع أن يجذب برنامج "دعم الدفعة المقدمة" الجديد العديد من المتقدمين من المدنيين مع دفعة شهرية ثابتة تلائم قدراتهم المالية، تتوافق مع مبادرات التحول الوطني الذي يعزز قيمة المواطنين داخل المجتمع الذين يشاركون بفعالية في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030 التنموية الشاملة.

ويأتي المنتج الجديد من "بداية" لتمويل المدنيين المتقاعدين ضمن منظومة المؤسسات التمويلية الداعمة للمبادرة التي قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية؛ بهدف دعم المواطنين المتقاعدين، والمدرجين في قوائم صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان وتسهيل حصولهم على المسكن الملائم، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها الدولة لدعم المواطن.

وتحظى بداية بدعم صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدد آخر من المؤسسات المهتمة بدعم التمويل السكني في المملكة.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
04:46 PM

"بداية لتمويل المنازل" تطلق برنامج القرض الإضافي

لمستفيدي الإسكان ممن تزيد أعمارهم على 50 عاماً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أطلقت "بداية لتمويل المنازل" برنامجاً جديداً يستهدف المدنيين من المواطنين، ويوفر قرضاً حسناً إضافياً يصل إلى 140 ريالاً سعودياً كدفعة مقدمة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان والذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً.

ويعد برنامج "دعم الدفعة المقدمة" الجديد أحد البرامج التي تقدمها "بداية" لمساعدة شريحة المدنيين المتقاعدين، وسيتكفل البرنامج بتحمل هامش الربح على الدفعات الشهرية. وسيتم سداد القرض الإضافي الحسن لصندوق التنمية العقارية بعد سداد القرض الرئيسي دون أي فوائد على المستفيد.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المنازل مازن الغنيم، عن سعادته بالمشاركة في المشهد الوطني لدعم المواطنين المتقاعدين وتقديم القروض الميسرة لهم وقال: هذا هو أقل ما يمكن عمله تجاه هذه الشريحة المهمة من المجتمع الذين تعبوا وأدوا ما عليهم تجاه البلاد، وقد حان الوقت لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

وأضاف: يتوقع أن يجذب برنامج "دعم الدفعة المقدمة" الجديد العديد من المتقدمين من المدنيين مع دفعة شهرية ثابتة تلائم قدراتهم المالية، تتوافق مع مبادرات التحول الوطني الذي يعزز قيمة المواطنين داخل المجتمع الذين يشاركون بفعالية في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030 التنموية الشاملة.

ويأتي المنتج الجديد من "بداية" لتمويل المدنيين المتقاعدين ضمن منظومة المؤسسات التمويلية الداعمة للمبادرة التي قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية؛ بهدف دعم المواطنين المتقاعدين، والمدرجين في قوائم صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان وتسهيل حصولهم على المسكن الملائم، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها الدولة لدعم المواطن.

وتحظى بداية بدعم صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعدد آخر من المؤسسات المهتمة بدعم التمويل السكني في المملكة.

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