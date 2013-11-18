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"مطار المؤسس" يوقع عقد خدمة شركات الطرود السريعة مع شركة "سال"

بهدف تقديم الخدمات وتطوير المرافق الخاصة بالنشاط من خلال مشغل واحد

وقع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، اليوم الخميس، عقد نشاط خدمة شركات الطرود السريعة مع شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بهدف استحداث منطقة عمل مميزة في المطار مخصصة لشركات الطرود السريعة.

وفي التفاصيل، جرى توقيع العقد في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بين مدير عام الإيرادات والتشغيل التجاري بالهيئة العامة للطيران المدني سلطان السلطان، ومن جانب شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية المهندس ثنيان آل ثنيان نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاتصال المؤسسي، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس ريان طرابزوني والرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية المهندس هشام الحصين.

ويستهدف مشروع تشغيل نشاط خدمات الطرود السريعة لتقديم الخدمات تحت سقف واحد وتطوير المرافق الخاصة بالنشاط من قِبل مشغل واحد وإنشاء أماكن لتخزين واستلام الشحنات ومناطق التحميل والتفريغ، بالإضافة إلى عمل التجهيزات والأدوات وفق متطلبات الحركة الأمنية والتشغيلية علاوة على تحسين وتطوير خدمة الطرود السريعة عبر توفير مبنى مخصص لشركات النقل السريع وتشغيله وفق أسس عالمية.

يُذكر أن مبادرات الهيئة العامة للطيران المدني اللوجستية تهدف إلى تحرير قطاع الشحن وتوفير الخدمات اللوجستية المتكاملة في المطارات، وتحقيق المرونة اللازمة لزيادة طاقتها الاستيعابية تنفيذًا لإستراتيجية الطيران المدني التي تهدف إلى تمكين قطاع الشحن الجوي في المملكة ومضاعفة طاقته الاستيعابية إلى 4.5 مليون طن من البضائع، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مطارات المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مطار المؤسس" يوقع عقد خدمة شركات الطرود السريعة مع شركة "سال"
سبق

وقع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، اليوم الخميس، عقد نشاط خدمة شركات الطرود السريعة مع شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بهدف استحداث منطقة عمل مميزة في المطار مخصصة لشركات الطرود السريعة.

وفي التفاصيل، جرى توقيع العقد في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بين مدير عام الإيرادات والتشغيل التجاري بالهيئة العامة للطيران المدني سلطان السلطان، ومن جانب شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية المهندس ثنيان آل ثنيان نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاتصال المؤسسي، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس ريان طرابزوني والرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية المهندس هشام الحصين.

ويستهدف مشروع تشغيل نشاط خدمات الطرود السريعة لتقديم الخدمات تحت سقف واحد وتطوير المرافق الخاصة بالنشاط من قِبل مشغل واحد وإنشاء أماكن لتخزين واستلام الشحنات ومناطق التحميل والتفريغ، بالإضافة إلى عمل التجهيزات والأدوات وفق متطلبات الحركة الأمنية والتشغيلية علاوة على تحسين وتطوير خدمة الطرود السريعة عبر توفير مبنى مخصص لشركات النقل السريع وتشغيله وفق أسس عالمية.

يُذكر أن مبادرات الهيئة العامة للطيران المدني اللوجستية تهدف إلى تحرير قطاع الشحن وتوفير الخدمات اللوجستية المتكاملة في المطارات، وتحقيق المرونة اللازمة لزيادة طاقتها الاستيعابية تنفيذًا لإستراتيجية الطيران المدني التي تهدف إلى تمكين قطاع الشحن الجوي في المملكة ومضاعفة طاقته الاستيعابية إلى 4.5 مليون طن من البضائع، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مطارات المملكة.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
08:45 PM

"مطار المؤسس" يوقع عقد خدمة شركات الطرود السريعة مع شركة "سال"

بهدف تقديم الخدمات وتطوير المرافق الخاصة بالنشاط من خلال مشغل واحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقع مطار الملك عبدالعزيز الدولي، اليوم الخميس، عقد نشاط خدمة شركات الطرود السريعة مع شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بهدف استحداث منطقة عمل مميزة في المطار مخصصة لشركات الطرود السريعة.

وفي التفاصيل، جرى توقيع العقد في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بين مدير عام الإيرادات والتشغيل التجاري بالهيئة العامة للطيران المدني سلطان السلطان، ومن جانب شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية المهندس ثنيان آل ثنيان نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاتصال المؤسسي، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس ريان طرابزوني والرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية المهندس هشام الحصين.

ويستهدف مشروع تشغيل نشاط خدمات الطرود السريعة لتقديم الخدمات تحت سقف واحد وتطوير المرافق الخاصة بالنشاط من قِبل مشغل واحد وإنشاء أماكن لتخزين واستلام الشحنات ومناطق التحميل والتفريغ، بالإضافة إلى عمل التجهيزات والأدوات وفق متطلبات الحركة الأمنية والتشغيلية علاوة على تحسين وتطوير خدمة الطرود السريعة عبر توفير مبنى مخصص لشركات النقل السريع وتشغيله وفق أسس عالمية.

يُذكر أن مبادرات الهيئة العامة للطيران المدني اللوجستية تهدف إلى تحرير قطاع الشحن وتوفير الخدمات اللوجستية المتكاملة في المطارات، وتحقيق المرونة اللازمة لزيادة طاقتها الاستيعابية تنفيذًا لإستراتيجية الطيران المدني التي تهدف إلى تمكين قطاع الشحن الجوي في المملكة ومضاعفة طاقته الاستيعابية إلى 4.5 مليون طن من البضائع، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مطارات المملكة.

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