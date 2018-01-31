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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 5:30 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي خباش وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي خباش وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
09:16 AM

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 5:30 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً اليوم من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي خباش وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.

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