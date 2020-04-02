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"فيصل بن بندر" يوافق على مبادرة "بر الرياض": "غذاؤنا واحد"

لدعم 20 جمعية خيرية لمواجهة تداعيات كورونا

وافق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على مبادرة جمعية البر الأهلية بمنطقة الرياض تحت شعار "غذاؤنا واحد" لدعم 20 جمعية خيرية بمحافظات المنطقة، مساهمة منها في الحملة الوطنية "مجتمع واعٍ" التي تقوم عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمواجهة فيروس كورونا، بإشراف وتنسيق مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض.

وثمّن الأمين العام لجمعية البر الأهلية بالرياض الدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان دعم أمير منطقة الرياض ونائبه للجمعية وأنشطتها، مبينًا استهداف فئات محدودي الدخل من المرضى والأيتام وكبار السن والأرامل والمطلقات وأسر السجناء.

وأشار إلى دعم جمعية البر للمبادرة بمبلغ مليون ريال لتأمين سلال غذائية تغني المستفيدين عن الخروج من المنزل، وكذلك تعزيز الأمن الوقائي الصحي وتعزيز دور المساهمة المجتمعية بقنوات أهلية ذات رقابة رسمية، منوهًا بمشاركة غرفة الرياض والهيئة العامة للأوقاف.

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"فيصل بن بندر" يوافق على مبادرة "بر الرياض": "غذاؤنا واحد"
سبق

وافق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على مبادرة جمعية البر الأهلية بمنطقة الرياض تحت شعار "غذاؤنا واحد" لدعم 20 جمعية خيرية بمحافظات المنطقة، مساهمة منها في الحملة الوطنية "مجتمع واعٍ" التي تقوم عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمواجهة فيروس كورونا، بإشراف وتنسيق مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض.

وثمّن الأمين العام لجمعية البر الأهلية بالرياض الدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان دعم أمير منطقة الرياض ونائبه للجمعية وأنشطتها، مبينًا استهداف فئات محدودي الدخل من المرضى والأيتام وكبار السن والأرامل والمطلقات وأسر السجناء.

وأشار إلى دعم جمعية البر للمبادرة بمبلغ مليون ريال لتأمين سلال غذائية تغني المستفيدين عن الخروج من المنزل، وكذلك تعزيز الأمن الوقائي الصحي وتعزيز دور المساهمة المجتمعية بقنوات أهلية ذات رقابة رسمية، منوهًا بمشاركة غرفة الرياض والهيئة العامة للأوقاف.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
01:53 AM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
02:30 AM

"فيصل بن بندر" يوافق على مبادرة "بر الرياض": "غذاؤنا واحد"

لدعم 20 جمعية خيرية لمواجهة تداعيات كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على مبادرة جمعية البر الأهلية بمنطقة الرياض تحت شعار "غذاؤنا واحد" لدعم 20 جمعية خيرية بمحافظات المنطقة، مساهمة منها في الحملة الوطنية "مجتمع واعٍ" التي تقوم عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمواجهة فيروس كورونا، بإشراف وتنسيق مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض.

وثمّن الأمين العام لجمعية البر الأهلية بالرياض الدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان دعم أمير منطقة الرياض ونائبه للجمعية وأنشطتها، مبينًا استهداف فئات محدودي الدخل من المرضى والأيتام وكبار السن والأرامل والمطلقات وأسر السجناء.

وأشار إلى دعم جمعية البر للمبادرة بمبلغ مليون ريال لتأمين سلال غذائية تغني المستفيدين عن الخروج من المنزل، وكذلك تعزيز الأمن الوقائي الصحي وتعزيز دور المساهمة المجتمعية بقنوات أهلية ذات رقابة رسمية، منوهًا بمشاركة غرفة الرياض والهيئة العامة للأوقاف.

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