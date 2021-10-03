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24 مليون ريال.. "الحبوب" تصرف مستحقات الدفعة 13 لمزارعي القمح المحلي

إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم 680 مليوناً لـ 1884 مزارعاً وبكمية 514 طناً

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة الثالثة عشرة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الخامسة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (24.568.656) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (17499) طناً، وذلك لعدد (61) مزارعاً، منهم عدد (18) مزارعاً وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (680.184.980) ريالاً لعدد (1884) مزارعاً وبكمية (514241) طناً.

يُذكر أن المؤسسة بدأت بتسلم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وبلغ إجمالي الكمية المتسلمة من المزارعين حتى تاريخه (569485) طناً لعدد (2066) مزارعاً.

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24 مليون ريال.. "الحبوب" تصرف مستحقات الدفعة 13 لمزارعي القمح المحلي
سبق

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة الثالثة عشرة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الخامسة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (24.568.656) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (17499) طناً، وذلك لعدد (61) مزارعاً، منهم عدد (18) مزارعاً وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (680.184.980) ريالاً لعدد (1884) مزارعاً وبكمية (514241) طناً.

يُذكر أن المؤسسة بدأت بتسلم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وبلغ إجمالي الكمية المتسلمة من المزارعين حتى تاريخه (569485) طناً لعدد (2066) مزارعاً.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
09:31 AM

24 مليون ريال.. "الحبوب" تصرف مستحقات الدفعة 13 لمزارعي القمح المحلي

إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم 680 مليوناً لـ 1884 مزارعاً وبكمية 514 طناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة الثالثة عشرة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الخامسة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (24.568.656) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (17499) طناً، وذلك لعدد (61) مزارعاً، منهم عدد (18) مزارعاً وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (680.184.980) ريالاً لعدد (1884) مزارعاً وبكمية (514241) طناً.

يُذكر أن المؤسسة بدأت بتسلم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وبلغ إجمالي الكمية المتسلمة من المزارعين حتى تاريخه (569485) طناً لعدد (2066) مزارعاً.

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