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"الصحة": تسجيل 1175 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 2745 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت: 3 حالات وفاة و432 إصابة جديدة بكورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 80960 حالة، في حين سجلت 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 518 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت: 3 حالات وفاة و432 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 80960 حالة، في حين سجلت 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 518 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
04:35 PM

الكويت: 3 حالات وفاة و432 إصابة جديدة بكورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 80960 حالة، في حين سجلت 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 518 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

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