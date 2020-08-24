الكويت: 3 حالات وفاة و432 إصابة جديدة بكورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 80960 حالة، في حين سجلت 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 518 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.