أُقِيمت ثالثة الأمسيات الشعرية المصاحبة لفعاليات موسم الرياض مساء أمس، وسط تفاعل وحضور من محبي الشعر والأدب والثقافة، شارك فيها كلٌّ من الشعراء: فيصل العدواني، وسلمان الخالد، والمنشد بندر بن عوير. وتناولت الأمسية عددًا من القصائد الوطنية والاجتماعية التي نالت استحسان جمهور الشعر، ثم سُلِّمت الدروع التذكارية للمشاركين.

موسم الرياض يقيم ثالثة الأمسيات الشعرية المصاحبة لفعالياته وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-09 أُقِيمت ثالثة الأمسيات الشعرية المصاحبة لفعاليات موسم الرياض مساء أمس، وسط تفاعل وحضور من محبي الشعر والأدب والثقافة، شارك فيها كلٌّ من الشعراء: فيصل العدواني، وسلمان الخالد، والمنشد بندر بن عوير.



وتناولت الأمسية عددًا من القصائد الوطنية والاجتماعية التي نالت استحسان جمهور الشعر، ثم سُلِّمت الدروع التذكارية للمشاركين.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443 05:18 PM

موسم الرياض يقيم ثالثة الأمسيات الشعرية المصاحبة لفعالياته تناولت عددًا من القصائد الوطنية التي نالت استحسان الجمهور





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أُقِيمت ثالثة الأمسيات الشعرية المصاحبة لفعاليات موسم الرياض مساء أمس، وسط تفاعل وحضور من محبي الشعر والأدب والثقافة، شارك فيها كلٌّ من الشعراء: فيصل العدواني، وسلمان الخالد، والمنشد بندر بن عوير.



وتناولت الأمسية عددًا من القصائد الوطنية والاجتماعية التي نالت استحسان جمهور الشعر، ثم سُلِّمت الدروع التذكارية للمشاركين.