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موسم الرياض يقيم ثالثة الأمسيات الشعرية المصاحبة لفعالياته

تناولت عددًا من القصائد الوطنية التي نالت استحسان الجمهور

أُقِيمت ثالثة الأمسيات الشعرية المصاحبة لفعاليات موسم الرياض مساء أمس، وسط تفاعل وحضور من محبي الشعر والأدب والثقافة، شارك فيها كلٌّ من الشعراء: فيصل العدواني، وسلمان الخالد، والمنشد بندر بن عوير.

وتناولت الأمسية عددًا من القصائد الوطنية والاجتماعية التي نالت استحسان جمهور الشعر، ثم سُلِّمت الدروع التذكارية للمشاركين.

موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موسم الرياض يقيم ثالثة الأمسيات الشعرية المصاحبة لفعالياته
سبق

أُقِيمت ثالثة الأمسيات الشعرية المصاحبة لفعاليات موسم الرياض مساء أمس، وسط تفاعل وحضور من محبي الشعر والأدب والثقافة، شارك فيها كلٌّ من الشعراء: فيصل العدواني، وسلمان الخالد، والمنشد بندر بن عوير.

وتناولت الأمسية عددًا من القصائد الوطنية والاجتماعية التي نالت استحسان جمهور الشعر، ثم سُلِّمت الدروع التذكارية للمشاركين.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
05:18 PM

موسم الرياض يقيم ثالثة الأمسيات الشعرية المصاحبة لفعالياته

تناولت عددًا من القصائد الوطنية التي نالت استحسان الجمهور

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أُقِيمت ثالثة الأمسيات الشعرية المصاحبة لفعاليات موسم الرياض مساء أمس، وسط تفاعل وحضور من محبي الشعر والأدب والثقافة، شارك فيها كلٌّ من الشعراء: فيصل العدواني، وسلمان الخالد، والمنشد بندر بن عوير.

وتناولت الأمسية عددًا من القصائد الوطنية والاجتماعية التي نالت استحسان جمهور الشعر، ثم سُلِّمت الدروع التذكارية للمشاركين.

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