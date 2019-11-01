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جازان .. إصابتان و7 محتجزين في حريق "شقق مفروشة" في أبو عريش

الفرق أخمدت النيران واتخذت الإجراءات النظامية

باشر الدفاع المدني في أبوعريش، مساء الخميس، إخماد حريق في إحدى الشقق المفروشة بالمحافظة، وفك احتجاز عدد من الأشخاص.

وجاء في التفاصيل أن الفرق المختصة نقلت إصابتين لامرأة وطفلة إلى المستشفى، وأنقذت سبعة أشخاص محتجزين، فيما أنهت الفرق إخماد النيران، واتخذت الإجراءات النظامية.

الدفاع المدني جازان أبوعريش حريق

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جازان .. إصابتان و7 محتجزين في حريق "شقق مفروشة" في أبو عريش
سبق

باشر الدفاع المدني في أبوعريش، مساء الخميس، إخماد حريق في إحدى الشقق المفروشة بالمحافظة، وفك احتجاز عدد من الأشخاص.

وجاء في التفاصيل أن الفرق المختصة نقلت إصابتين لامرأة وطفلة إلى المستشفى، وأنقذت سبعة أشخاص محتجزين، فيما أنهت الفرق إخماد النيران، واتخذت الإجراءات النظامية.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
01:02 AM

جازان .. إصابتان و7 محتجزين في حريق "شقق مفروشة" في أبو عريش

الفرق أخمدت النيران واتخذت الإجراءات النظامية

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محمد المواسي - جازان
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باشر الدفاع المدني في أبوعريش، مساء الخميس، إخماد حريق في إحدى الشقق المفروشة بالمحافظة، وفك احتجاز عدد من الأشخاص.

وجاء في التفاصيل أن الفرق المختصة نقلت إصابتين لامرأة وطفلة إلى المستشفى، وأنقذت سبعة أشخاص محتجزين، فيما أنهت الفرق إخماد النيران، واتخذت الإجراءات النظامية.

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