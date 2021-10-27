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"الخارجية" تعرب عن أسفها للتصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة وتحالف دعم الشرعية في اليمن

تعدّ تحيّزاً واضحاً لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة

‬إشارةً إلى التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها المملكة العربية السعودية.

فإن وزارة الخارجية، إذ تعرب عن أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزاً واضحاً لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.

وتؤكد مجددًا أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

ونظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين؛ فقد استدعت وزارة الخارجية اليوم سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخارجية" تعرب عن أسفها للتصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة وتحالف دعم الشرعية في اليمن
سبق

‬إشارةً إلى التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها المملكة العربية السعودية.

فإن وزارة الخارجية، إذ تعرب عن أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزاً واضحاً لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.

وتؤكد مجددًا أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

ونظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين؛ فقد استدعت وزارة الخارجية اليوم سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
05:28 PM
اخر تعديل
27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
09:30 PM

"الخارجية" تعرب عن أسفها للتصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة وتحالف دعم الشرعية في اليمن

تعدّ تحيّزاً واضحاً لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
9
3,127

‬إشارةً إلى التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها المملكة العربية السعودية.

فإن وزارة الخارجية، إذ تعرب عن أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزاً واضحاً لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.

وتؤكد مجددًا أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

ونظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين؛ فقد استدعت وزارة الخارجية اليوم سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

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