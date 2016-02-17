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تحويل سجل "زوار ترامب" إلى لجنة تحقيق برلمانية بعد رفع بايدن السرية عنه

شملت المواعيد المعطاة للأشخاص لدخول البيت الأبيض وقت اقتحام الكابيتول

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، من إدارة الأرشيف الوطني إرسال سجلات زوار البيت الأبيض إلى لجنة نيابية مكلفة بالتحقيق في أحداث الكونغرس، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، رفض بايدن طابع "الامتياز التنفيذي" الذي أضفاه سلفه دونالد ترامب على تلك الوثائق، حين أعلن عندما كان في الرئاسة أن سجل زوار البيت الأبيض في اليوم الذي اقتحم فيه أنصاره مبنى الكابيتول، "يقع ضمن الامتيازات التنفيذية".

ويمنح ذلك المصطلح القانوني رئيس الولايات المتحدة صلاحية حجب وثائق سرية معينة من أجل مصلحة البلاد.

ووفق الرسالة التي وجهتها المستشارة في البيت الأبيض دانا ريموس إلى مدير الأرشيف الوطني ديفيد فيرييرو، فإن سجلات الزوار تظهر "المواعيد المعطاة للأشخاص الذين أُنجزت إجراءات دخولهم إلى مجمّع البيت الأبيض، بما في ذلك يوم 6 يناير 2021"، موعد اقتحام الكابيتول في مسعى لتغيير نتيجة الانتخابات.

وأشارت ريموس أيضاً إلى رسالة سابقة كانت وجهتها إلى فيرييرو قالت فيها إنّ الكونغرس في "حاجة ماسة" لفهم الظروف التي أدت إلى ما وصفته بأنه "أخطر هجوم على عمليات الحكومة الفدرالية منذ الحرب الأهلية".

أمريكا الرئيس الأمريكي جو بايدن ترامب البيت الأبيض الكابيتول الكونغرس

الرئيسية/ أخبار العالم

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تحويل سجل "زوار ترامب" إلى لجنة تحقيق برلمانية بعد رفع بايدن السرية عنه
سبق

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، من إدارة الأرشيف الوطني إرسال سجلات زوار البيت الأبيض إلى لجنة نيابية مكلفة بالتحقيق في أحداث الكونغرس، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، رفض بايدن طابع "الامتياز التنفيذي" الذي أضفاه سلفه دونالد ترامب على تلك الوثائق، حين أعلن عندما كان في الرئاسة أن سجل زوار البيت الأبيض في اليوم الذي اقتحم فيه أنصاره مبنى الكابيتول، "يقع ضمن الامتيازات التنفيذية".

ويمنح ذلك المصطلح القانوني رئيس الولايات المتحدة صلاحية حجب وثائق سرية معينة من أجل مصلحة البلاد.

ووفق الرسالة التي وجهتها المستشارة في البيت الأبيض دانا ريموس إلى مدير الأرشيف الوطني ديفيد فيرييرو، فإن سجلات الزوار تظهر "المواعيد المعطاة للأشخاص الذين أُنجزت إجراءات دخولهم إلى مجمّع البيت الأبيض، بما في ذلك يوم 6 يناير 2021"، موعد اقتحام الكابيتول في مسعى لتغيير نتيجة الانتخابات.

وأشارت ريموس أيضاً إلى رسالة سابقة كانت وجهتها إلى فيرييرو قالت فيها إنّ الكونغرس في "حاجة ماسة" لفهم الظروف التي أدت إلى ما وصفته بأنه "أخطر هجوم على عمليات الحكومة الفدرالية منذ الحرب الأهلية".

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
12:29 AM

تحويل سجل "زوار ترامب" إلى لجنة تحقيق برلمانية بعد رفع بايدن السرية عنه

شملت المواعيد المعطاة للأشخاص لدخول البيت الأبيض وقت اقتحام الكابيتول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، من إدارة الأرشيف الوطني إرسال سجلات زوار البيت الأبيض إلى لجنة نيابية مكلفة بالتحقيق في أحداث الكونغرس، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، رفض بايدن طابع "الامتياز التنفيذي" الذي أضفاه سلفه دونالد ترامب على تلك الوثائق، حين أعلن عندما كان في الرئاسة أن سجل زوار البيت الأبيض في اليوم الذي اقتحم فيه أنصاره مبنى الكابيتول، "يقع ضمن الامتيازات التنفيذية".

ويمنح ذلك المصطلح القانوني رئيس الولايات المتحدة صلاحية حجب وثائق سرية معينة من أجل مصلحة البلاد.

ووفق الرسالة التي وجهتها المستشارة في البيت الأبيض دانا ريموس إلى مدير الأرشيف الوطني ديفيد فيرييرو، فإن سجلات الزوار تظهر "المواعيد المعطاة للأشخاص الذين أُنجزت إجراءات دخولهم إلى مجمّع البيت الأبيض، بما في ذلك يوم 6 يناير 2021"، موعد اقتحام الكابيتول في مسعى لتغيير نتيجة الانتخابات.

وأشارت ريموس أيضاً إلى رسالة سابقة كانت وجهتها إلى فيرييرو قالت فيها إنّ الكونغرس في "حاجة ماسة" لفهم الظروف التي أدت إلى ما وصفته بأنه "أخطر هجوم على عمليات الحكومة الفدرالية منذ الحرب الأهلية".

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