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بعد توقّف 5 أعوام.. السعودية تستأنف إنتاج النفط بالمنطقة الحدودية مع الكويت

فيما اتفق البلدان العام الماضي في حقلين يمكنهما ضخّ 0.5% من الإمدادات العالمية

تعتزم السعودية استئناف استخراج النفط من حقل "الخفجي" في المنطقة المقسومة الحدودية مع الكويت، الاثنين المقبل.

وقد توقّف إنتاج النفط من هذه المنطقة لمدة 5 سنوات، واتفقت السعودية والكويت العام الماضي على استئناف الإنتاج في حقلين بالمنطقة المقسومة يشارك البلدان في إدارتهما، يمكنهما أن يضخّا ما يصل إلى 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق عن مسؤول كويتي في قطاع النفط، أنه سيبدأ إنتاج نحو 10 آلاف برميل من حقل "الخفجي" في 25 فبراير، مضيفًا أنها "كمية كافية لاختبار كل المنشآت وكفاءتها التشغيلية"، وقال إن الحقل سيضخ نحو 60 ألف برميل يوميًّا بحلول أغسطس القادم.

وتابع: "سيبدأ الإنتاج من حقل الوفرة بواقع 10 آلاف برميل يوميًّا في أواخر مارس، ومن المتوقّع أن يزيد الإنتاج إلى 80 ألف برميل يوميًّا من الحقل بعد ستة أشهر من بدء الإنتاج التجريبي".

وأضاف أنه من المتوقّع أن يصل الإنتاج من حقل الخفجي إلى 175 ألف برميل يوميًّا، ومن حقل الوفرة إلى 145 ألفًا بعد مرور سنة من بدء الإنتاج التجريبي.

حقل الخفجي النفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد توقّف 5 أعوام.. السعودية تستأنف إنتاج النفط بالمنطقة الحدودية مع الكويت
سبق

تعتزم السعودية استئناف استخراج النفط من حقل "الخفجي" في المنطقة المقسومة الحدودية مع الكويت، الاثنين المقبل.

وقد توقّف إنتاج النفط من هذه المنطقة لمدة 5 سنوات، واتفقت السعودية والكويت العام الماضي على استئناف الإنتاج في حقلين بالمنطقة المقسومة يشارك البلدان في إدارتهما، يمكنهما أن يضخّا ما يصل إلى 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق عن مسؤول كويتي في قطاع النفط، أنه سيبدأ إنتاج نحو 10 آلاف برميل من حقل "الخفجي" في 25 فبراير، مضيفًا أنها "كمية كافية لاختبار كل المنشآت وكفاءتها التشغيلية"، وقال إن الحقل سيضخ نحو 60 ألف برميل يوميًّا بحلول أغسطس القادم.

وتابع: "سيبدأ الإنتاج من حقل الوفرة بواقع 10 آلاف برميل يوميًّا في أواخر مارس، ومن المتوقّع أن يزيد الإنتاج إلى 80 ألف برميل يوميًّا من الحقل بعد ستة أشهر من بدء الإنتاج التجريبي".

وأضاف أنه من المتوقّع أن يصل الإنتاج من حقل الخفجي إلى 175 ألف برميل يوميًّا، ومن حقل الوفرة إلى 145 ألفًا بعد مرور سنة من بدء الإنتاج التجريبي.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
12:09 PM

بعد توقّف 5 أعوام.. السعودية تستأنف إنتاج النفط بالمنطقة الحدودية مع الكويت

فيما اتفق البلدان العام الماضي في حقلين يمكنهما ضخّ 0.5% من الإمدادات العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعتزم السعودية استئناف استخراج النفط من حقل "الخفجي" في المنطقة المقسومة الحدودية مع الكويت، الاثنين المقبل.

وقد توقّف إنتاج النفط من هذه المنطقة لمدة 5 سنوات، واتفقت السعودية والكويت العام الماضي على استئناف الإنتاج في حقلين بالمنطقة المقسومة يشارك البلدان في إدارتهما، يمكنهما أن يضخّا ما يصل إلى 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق عن مسؤول كويتي في قطاع النفط، أنه سيبدأ إنتاج نحو 10 آلاف برميل من حقل "الخفجي" في 25 فبراير، مضيفًا أنها "كمية كافية لاختبار كل المنشآت وكفاءتها التشغيلية"، وقال إن الحقل سيضخ نحو 60 ألف برميل يوميًّا بحلول أغسطس القادم.

وتابع: "سيبدأ الإنتاج من حقل الوفرة بواقع 10 آلاف برميل يوميًّا في أواخر مارس، ومن المتوقّع أن يزيد الإنتاج إلى 80 ألف برميل يوميًّا من الحقل بعد ستة أشهر من بدء الإنتاج التجريبي".

وأضاف أنه من المتوقّع أن يصل الإنتاج من حقل الخفجي إلى 175 ألف برميل يوميًّا، ومن حقل الوفرة إلى 145 ألفًا بعد مرور سنة من بدء الإنتاج التجريبي.

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