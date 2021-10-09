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تنبيه لـ"الأرصاد": توقعات بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة؛ حيث تشير التوقعات إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً: مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

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تنبيه لـ"الأرصاد": توقعات بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة؛ حيث تشير التوقعات إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً: مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
10:09 AM

تنبيه لـ"الأرصاد": توقعات بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة؛ حيث تشير التوقعات إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً: مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

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