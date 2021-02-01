أبرز صفقات "الميركاتو الشتوي" .. الشباب يخطف مهاجم مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية ، اليوم الاثنين ، أن الشباب السعودي وقع - رسميًا - مع مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أوديون إيغالو ، لمدة موسم ونصف الموسم، ليحل بديلاً عن السنغالي "ديوب".

وأشارت صحيفة الرياضية "إلى أن اللاعب النيجيري سيحصل على ستة ملايين يورو خلال موسم ونصف الموسم مع الشباب، وهو أعلى من المبلغ الذي عرضه مانشستر يونايتد لموسمين بمليون يورو".