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منصة تراضي التابعة لـ"العدل" تصلح بين شركتين وتعيد مستحقات بـ1.3 مليون ريال

الصلح تم عن بُعد.. والاتفاق على السداد بـ6 دفعات شهرية

نجح مركز المصالحة بوزارة العدل، في الصلح بين شركتين عن بعد، من خلال منصة تراضي الإلكترونية، واعتماد وثيقة الصلح واعتبارها سنداً تنفيذياً.

ونصت وثيقة الصلح على التزام إحدى الشركتين بدفع أكثر من 1.3 مليون ريال، للشركة الأخرى قيمة توريد مواد غذائية بالآجل، على أن يتم دفع المستحقات على 6 دفعات شهريًا.

وأكدت وزارة العدل أن وثائق الصلح الصادرة من منصة تراضي، تعد سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها في حال تم الإخلال بالاتفاق المدون بالوثيقة عبر قضاء التنفيذ.

وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية من خلال الرابط taradhi.moj.gov.sa، وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، ليصل للمستفيد رسالة بتأكيد استلام الطلب، يليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح عن بعد، بحيث يتم عقد لقاء الصلح عن بعد، للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما تم الاتفاق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة، ثم يليه طلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة تراضي عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد "أبشر"، ليتم إصدار وثيقة الصلح وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها من خلال المنصة.

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منصة تراضي التابعة لـ"العدل" تصلح بين شركتين وتعيد مستحقات بـ1.3 مليون ريال
سبق

نجح مركز المصالحة بوزارة العدل، في الصلح بين شركتين عن بعد، من خلال منصة تراضي الإلكترونية، واعتماد وثيقة الصلح واعتبارها سنداً تنفيذياً.

ونصت وثيقة الصلح على التزام إحدى الشركتين بدفع أكثر من 1.3 مليون ريال، للشركة الأخرى قيمة توريد مواد غذائية بالآجل، على أن يتم دفع المستحقات على 6 دفعات شهريًا.

وأكدت وزارة العدل أن وثائق الصلح الصادرة من منصة تراضي، تعد سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها في حال تم الإخلال بالاتفاق المدون بالوثيقة عبر قضاء التنفيذ.

وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية من خلال الرابط taradhi.moj.gov.sa، وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، ليصل للمستفيد رسالة بتأكيد استلام الطلب، يليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح عن بعد، بحيث يتم عقد لقاء الصلح عن بعد، للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما تم الاتفاق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة، ثم يليه طلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة تراضي عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد "أبشر"، ليتم إصدار وثيقة الصلح وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها من خلال المنصة.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
03:51 PM

منصة تراضي التابعة لـ"العدل" تصلح بين شركتين وتعيد مستحقات بـ1.3 مليون ريال

الصلح تم عن بُعد.. والاتفاق على السداد بـ6 دفعات شهرية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,003

نجح مركز المصالحة بوزارة العدل، في الصلح بين شركتين عن بعد، من خلال منصة تراضي الإلكترونية، واعتماد وثيقة الصلح واعتبارها سنداً تنفيذياً.

ونصت وثيقة الصلح على التزام إحدى الشركتين بدفع أكثر من 1.3 مليون ريال، للشركة الأخرى قيمة توريد مواد غذائية بالآجل، على أن يتم دفع المستحقات على 6 دفعات شهريًا.

وأكدت وزارة العدل أن وثائق الصلح الصادرة من منصة تراضي، تعد سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها في حال تم الإخلال بالاتفاق المدون بالوثيقة عبر قضاء التنفيذ.

وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية من خلال الرابط taradhi.moj.gov.sa، وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، ليصل للمستفيد رسالة بتأكيد استلام الطلب، يليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح عن بعد، بحيث يتم عقد لقاء الصلح عن بعد، للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما تم الاتفاق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة، ثم يليه طلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة تراضي عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد "أبشر"، ليتم إصدار وثيقة الصلح وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها من خلال المنصة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,675
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,853
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,510
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,436

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