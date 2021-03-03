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"بلدية فيفاء" تغلق 12 محلًّا مخالفًا للاحترازات الوقائية من "كورونا"

نفذت 570 جولة رقابية في أقل من شهر

كشفت بلدية محافظة فيفاء أنها ضاعفت خلال الأسابيع الماضية جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

جاء ذلك من خلال تكثيف أعمال الجولات الرقابية، والمشاركة في اللجان المشكلة الأخرى، ومواصلة أعمال الرش والتعقيم والتطهير.

وتفصيلًا: نفذت بلدية فيفاء 570 جولة رقابية ميدانية على جميع المنشآت، خلال أقل من شهر، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، كالالتزام بلبس الكمامة وتوفير المعقمات وأجهزة لقياس الحرارة، والبروتوكولات الخاصة بالمطاعم والمقاهي، كمنع تقديم المشروبات والمأكولات داخل هذه المحلات، والاكتفاء بالطلبات الخارجية.

ورصدت البلدية خلال هذه الجولات 12 مخالفة، تم إقفال هذه المحلات 24 ساعة، بالإضافة إلى تسجيل الغرامة حسب التعليمات الصادرة في ذلك.

وقامت البلدية أيضًا بتكثيف أعمال النظافة، وتطهير وتعقيم حاويات وبراميل النفايات، والمواقع العامة والمنتزهات وملاعب الأطفال، ضمن التدابير الوقائية التي تنفذها البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشاركت بلدية فيفاء في اللجنة العمالية بالمحافظة، للتأكد من التزام المساكن بالتعليمات، وعمل مبادرات توعوية للعمال، في التباعد ولبس الكمامات والتعقيم المستمر.

فيما شاركت البلدية أيضًا في لجنة متابعة الاستراحات وقاعات الأفراح، ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة في ذلك، كما أطلقت البلدية مبادرة الخدمة التعقيبية عن بعد كخدمة للمستفيدين للتواصل مع البلدية كإجراءات احترازية من الحضور لمراجعة البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة فيفاء سعيد بن جبران التليدي، أن البلدية رسمت خطة مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من ‎فيروس كورونا، وذلك من خلال عمل جولات رقابية مستمرة على ثلاث فترات متواصلة، وتكثيف جميع الأعمال الأخرى الاحترازية والوقائية.

وأضاف "التليدي" أن البلدية أغلقت جميع المحلات المخالفة لعدم تقيدها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن البلدية لن تتهاون في تطبيق القرارات الصادرة ضد المخالفين، داعيًا في الوقت ذاته الجميع إلى التعاون للإبلاغ عن أي مخالفات في ذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدية فيفاء" تغلق 12 محلًّا مخالفًا للاحترازات الوقائية من "كورونا"
سبق

كشفت بلدية محافظة فيفاء أنها ضاعفت خلال الأسابيع الماضية جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

جاء ذلك من خلال تكثيف أعمال الجولات الرقابية، والمشاركة في اللجان المشكلة الأخرى، ومواصلة أعمال الرش والتعقيم والتطهير.

وتفصيلًا: نفذت بلدية فيفاء 570 جولة رقابية ميدانية على جميع المنشآت، خلال أقل من شهر، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، كالالتزام بلبس الكمامة وتوفير المعقمات وأجهزة لقياس الحرارة، والبروتوكولات الخاصة بالمطاعم والمقاهي، كمنع تقديم المشروبات والمأكولات داخل هذه المحلات، والاكتفاء بالطلبات الخارجية.

ورصدت البلدية خلال هذه الجولات 12 مخالفة، تم إقفال هذه المحلات 24 ساعة، بالإضافة إلى تسجيل الغرامة حسب التعليمات الصادرة في ذلك.

وقامت البلدية أيضًا بتكثيف أعمال النظافة، وتطهير وتعقيم حاويات وبراميل النفايات، والمواقع العامة والمنتزهات وملاعب الأطفال، ضمن التدابير الوقائية التي تنفذها البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشاركت بلدية فيفاء في اللجنة العمالية بالمحافظة، للتأكد من التزام المساكن بالتعليمات، وعمل مبادرات توعوية للعمال، في التباعد ولبس الكمامات والتعقيم المستمر.

فيما شاركت البلدية أيضًا في لجنة متابعة الاستراحات وقاعات الأفراح، ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة في ذلك، كما أطلقت البلدية مبادرة الخدمة التعقيبية عن بعد كخدمة للمستفيدين للتواصل مع البلدية كإجراءات احترازية من الحضور لمراجعة البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة فيفاء سعيد بن جبران التليدي، أن البلدية رسمت خطة مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من ‎فيروس كورونا، وذلك من خلال عمل جولات رقابية مستمرة على ثلاث فترات متواصلة، وتكثيف جميع الأعمال الأخرى الاحترازية والوقائية.

وأضاف "التليدي" أن البلدية أغلقت جميع المحلات المخالفة لعدم تقيدها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن البلدية لن تتهاون في تطبيق القرارات الصادرة ضد المخالفين، داعيًا في الوقت ذاته الجميع إلى التعاون للإبلاغ عن أي مخالفات في ذلك.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
08:59 PM

"بلدية فيفاء" تغلق 12 محلًّا مخالفًا للاحترازات الوقائية من "كورونا"

نفذت 570 جولة رقابية في أقل من شهر

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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كشفت بلدية محافظة فيفاء أنها ضاعفت خلال الأسابيع الماضية جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

جاء ذلك من خلال تكثيف أعمال الجولات الرقابية، والمشاركة في اللجان المشكلة الأخرى، ومواصلة أعمال الرش والتعقيم والتطهير.

وتفصيلًا: نفذت بلدية فيفاء 570 جولة رقابية ميدانية على جميع المنشآت، خلال أقل من شهر، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، كالالتزام بلبس الكمامة وتوفير المعقمات وأجهزة لقياس الحرارة، والبروتوكولات الخاصة بالمطاعم والمقاهي، كمنع تقديم المشروبات والمأكولات داخل هذه المحلات، والاكتفاء بالطلبات الخارجية.

ورصدت البلدية خلال هذه الجولات 12 مخالفة، تم إقفال هذه المحلات 24 ساعة، بالإضافة إلى تسجيل الغرامة حسب التعليمات الصادرة في ذلك.

وقامت البلدية أيضًا بتكثيف أعمال النظافة، وتطهير وتعقيم حاويات وبراميل النفايات، والمواقع العامة والمنتزهات وملاعب الأطفال، ضمن التدابير الوقائية التي تنفذها البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشاركت بلدية فيفاء في اللجنة العمالية بالمحافظة، للتأكد من التزام المساكن بالتعليمات، وعمل مبادرات توعوية للعمال، في التباعد ولبس الكمامات والتعقيم المستمر.

فيما شاركت البلدية أيضًا في لجنة متابعة الاستراحات وقاعات الأفراح، ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة في ذلك، كما أطلقت البلدية مبادرة الخدمة التعقيبية عن بعد كخدمة للمستفيدين للتواصل مع البلدية كإجراءات احترازية من الحضور لمراجعة البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة فيفاء سعيد بن جبران التليدي، أن البلدية رسمت خطة مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من ‎فيروس كورونا، وذلك من خلال عمل جولات رقابية مستمرة على ثلاث فترات متواصلة، وتكثيف جميع الأعمال الأخرى الاحترازية والوقائية.

وأضاف "التليدي" أن البلدية أغلقت جميع المحلات المخالفة لعدم تقيدها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن البلدية لن تتهاون في تطبيق القرارات الصادرة ضد المخالفين، داعيًا في الوقت ذاته الجميع إلى التعاون للإبلاغ عن أي مخالفات في ذلك.

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