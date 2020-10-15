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"أمن وأمان".. الرحال "شكري" يقطع 540 كم مشياً من مكة إلى المدينة "صور"

قال إنه هدف إلى إحياء السنة النبوية وتوثيق المعالم التاريخية والأثرية والسياحية

بدأ الرحال نايف شكري رحلته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مشيا على الأقدام تحت شعار "أمن وأمان"، حيث قطع خلال رحلته أكثر من 540 كيلومتراً.

وفي التفاصيل، أكد الرحال "شكري" لـ"سبق" أن الفكرة للقيام بالرحلة بدأت منذ فترة طويلة ولكن قبل أسبوعين من الانطلاقة تم التخطيط والإعداد وترتيب نقاط الرحلة وتم الإعلان عن الرحلة عبر حساباتي في وسائل التواصل الاجتماعي قبل الانطلاقة بأيام معدودة وكان شعار الرحلة "أمن وأمان".

وأوضح أن هذه هي أول رحلة طويلة مشياً عبر الأقدام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وتهدف الرحلة إلى إحياء السنة النبوية عندما هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حيث سلكت نفس طريق الهجرة القديم إضافة للتصوير وتوثيق معالم التاريخية والأثرية والسياحية ومن أبرز هذه المعالم موقع بيعة الرضوان ومسجد الرضوان وصلح الحديبية وموقع غزوة بدر وبئر الروحاء وموقع غزوة أحد ومسجد قباء إضافة إلى المواقع التاريخية والمساجد الإسلامية الأخرى.

وقال "شكري" إن رحلته استمرت 8 أيام و9 ليالٍ، وإنه يرى نفسه مغامراً ورحالاً ومحباً لاستكشاف المواقع التاريخية والأثرية.

وتابع: أهم المعوقات التي واجهتني كان العطش وحرارة الشمس، ولكن المتابعين والمواطنين يرصدون موقعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكانوا يزودوني بكل ما أحتاجه، وهذا ليس بغريب على السعوديين.

وكشف أن الرحلة القادمة بإذن الله سيكون عنوانها 2030 رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وجارٍ العمل على إصدار التصاريح الرسمية لهذه الرحلة ستكون من جدة إلى مدينة المستقبل "نيوم"، وسيكون هناك رحلة دولية إن شاء الله سوف أحدد مسارها خلال الفترة القادمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمن وأمان".. الرحال "شكري" يقطع 540 كم مشياً من مكة إلى المدينة "صور"
سبق

بدأ الرحال نايف شكري رحلته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مشيا على الأقدام تحت شعار "أمن وأمان"، حيث قطع خلال رحلته أكثر من 540 كيلومتراً.

وفي التفاصيل، أكد الرحال "شكري" لـ"سبق" أن الفكرة للقيام بالرحلة بدأت منذ فترة طويلة ولكن قبل أسبوعين من الانطلاقة تم التخطيط والإعداد وترتيب نقاط الرحلة وتم الإعلان عن الرحلة عبر حساباتي في وسائل التواصل الاجتماعي قبل الانطلاقة بأيام معدودة وكان شعار الرحلة "أمن وأمان".

وأوضح أن هذه هي أول رحلة طويلة مشياً عبر الأقدام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وتهدف الرحلة إلى إحياء السنة النبوية عندما هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حيث سلكت نفس طريق الهجرة القديم إضافة للتصوير وتوثيق معالم التاريخية والأثرية والسياحية ومن أبرز هذه المعالم موقع بيعة الرضوان ومسجد الرضوان وصلح الحديبية وموقع غزوة بدر وبئر الروحاء وموقع غزوة أحد ومسجد قباء إضافة إلى المواقع التاريخية والمساجد الإسلامية الأخرى.

وقال "شكري" إن رحلته استمرت 8 أيام و9 ليالٍ، وإنه يرى نفسه مغامراً ورحالاً ومحباً لاستكشاف المواقع التاريخية والأثرية.

وتابع: أهم المعوقات التي واجهتني كان العطش وحرارة الشمس، ولكن المتابعين والمواطنين يرصدون موقعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكانوا يزودوني بكل ما أحتاجه، وهذا ليس بغريب على السعوديين.

وكشف أن الرحلة القادمة بإذن الله سيكون عنوانها 2030 رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وجارٍ العمل على إصدار التصاريح الرسمية لهذه الرحلة ستكون من جدة إلى مدينة المستقبل "نيوم"، وسيكون هناك رحلة دولية إن شاء الله سوف أحدد مسارها خلال الفترة القادمة.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
01:26 PM

"أمن وأمان".. الرحال "شكري" يقطع 540 كم مشياً من مكة إلى المدينة "صور"

قال إنه هدف إلى إحياء السنة النبوية وتوثيق المعالم التاريخية والأثرية والسياحية

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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بدأ الرحال نايف شكري رحلته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مشيا على الأقدام تحت شعار "أمن وأمان"، حيث قطع خلال رحلته أكثر من 540 كيلومتراً.

وفي التفاصيل، أكد الرحال "شكري" لـ"سبق" أن الفكرة للقيام بالرحلة بدأت منذ فترة طويلة ولكن قبل أسبوعين من الانطلاقة تم التخطيط والإعداد وترتيب نقاط الرحلة وتم الإعلان عن الرحلة عبر حساباتي في وسائل التواصل الاجتماعي قبل الانطلاقة بأيام معدودة وكان شعار الرحلة "أمن وأمان".

وأوضح أن هذه هي أول رحلة طويلة مشياً عبر الأقدام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وتهدف الرحلة إلى إحياء السنة النبوية عندما هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حيث سلكت نفس طريق الهجرة القديم إضافة للتصوير وتوثيق معالم التاريخية والأثرية والسياحية ومن أبرز هذه المعالم موقع بيعة الرضوان ومسجد الرضوان وصلح الحديبية وموقع غزوة بدر وبئر الروحاء وموقع غزوة أحد ومسجد قباء إضافة إلى المواقع التاريخية والمساجد الإسلامية الأخرى.

وقال "شكري" إن رحلته استمرت 8 أيام و9 ليالٍ، وإنه يرى نفسه مغامراً ورحالاً ومحباً لاستكشاف المواقع التاريخية والأثرية.

وتابع: أهم المعوقات التي واجهتني كان العطش وحرارة الشمس، ولكن المتابعين والمواطنين يرصدون موقعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكانوا يزودوني بكل ما أحتاجه، وهذا ليس بغريب على السعوديين.

وكشف أن الرحلة القادمة بإذن الله سيكون عنوانها 2030 رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وجارٍ العمل على إصدار التصاريح الرسمية لهذه الرحلة ستكون من جدة إلى مدينة المستقبل "نيوم"، وسيكون هناك رحلة دولية إن شاء الله سوف أحدد مسارها خلال الفترة القادمة.

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