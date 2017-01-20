أكثر من 1.7 مليون عينة بمختبر مستشفى الملك فيصل بمكة خلال 2021

أجرى 1884 عملية جراحية منها 999 طارئة و525 مجدولة

يسعى مستشفى الملك فيصل بمكة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، لتقديم خدمات طبية مميزة، وخدمة شريحة كبيرة من المستفيدين بالخدمات الطبية التي يقدّمها المستشفى.. وتم خلال عام 2021، تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين؛ حيث تم عمل 1734045 فحصًا مخبريًّا، وتسجيل 7127 حالة تنويم، وإجراء 1884 عملية جراحية؛ منها 999 عملية طارئة و525 عملية مجدولة، كما تم إجراء 360 عملية بقسم عمليات اليوم الواحد.

وتعاملت الصيدلية مع 182948 وصفة تم صرفها للمرضى.

وبالنسبة للعيادات الخارجية فقد قدمت خدماتها الطبية لـ80865 مريضًا، وأجرى قسم الأشعة بالمستشفى 76148 فحصًا إشعاعيًّا، وقام قسم المناظير بإجراء 1076 عملية منظار، وتم إجراء 17515 جلسة غسيل كلى.

وأكد المدير التنفيذي لمستشفى الملك فيصل الدكتور أحمد بن موسى المالكي، أنه يتطلع إلى أن يقدم مستشفى الملك فيصل بمكة خدماته لأكبر شريحة من المستفيدين، كما أثنى على الجهود المبذولة من قِبَل العاملين بالمستشفى، والحرص على أن تكون بأعلى معايير الجودة وفي وقت قياسي للوصول لأعلى نسبة رضا للمستفيدين من الخدمة.