غدًا .."أمير تبوك" يقف ميدانيًا على المشروعات التنموية في أملج

يلتقي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غدًا الأربعاء المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة أملج, ويقف سموه ميدانيًا على عددٍ من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.
يلتقي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غدًا الأربعاء المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة أملج, ويقف سموه ميدانيًا على عددٍ من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.
يلتقي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غدًا الأربعاء المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة أملج, ويقف سموه ميدانيًا على عددٍ من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.
يلتقي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غدًا الأربعاء المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة أملج, ويقف سموه ميدانيًا على عددٍ من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.