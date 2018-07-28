يلتقي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غدًا الأربعاء المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة أملج, ويقف سموه ميدانيًا على عددٍ من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

غدًا .."أمير تبوك" يقف ميدانيًا على المشروعات التنموية في أملج صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-27 يلتقي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غدًا الأربعاء المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة أملج, ويقف سموه ميدانيًا على عددٍ من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.



27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 11:03 PM

غدًا .."أمير تبوك" يقف ميدانيًا على المشروعات التنموية في أملج





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يلتقي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غدًا الأربعاء المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة أملج, ويقف سموه ميدانيًا على عددٍ من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.



