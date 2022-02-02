لمرضى تصلب الشرايين والسكري.. جرّاح يكشف متى يكون النوم بالجوارب خطيراً

نصح بتدفئة القدمين والساقين من دون عواقب وخيمة بأخذ حمام متباين

أوضح الجراح الروسي أرمين أفاكيان، أخصائي جراحة الأوردة، لماذا لا ينصح بعض الناس بارتداء الجوارب الدافئة في الليل، ويقترح طريقة أخرى لتدفئة القدمين قبل النوم، وفقاً لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، أشار الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن النوم بجوارب دافئة في الشتاء مريح وممتع. ولكن لأسباب طبية يمنع بعض الناس من ذلك.

ويقول: "هناك أشخاص يعانون دائماً من برودة القدمين. هذه الحالة تلاحظ لدى البالغين الذين يعانون من تصلب شرايين الأطراف السفلى، ما يمنع تدفق الدم بكمية كافية إلى القدمين. لذلك يمنع هؤلاء منعاً باتاً من ارتداء الجوارب أثناء النوم، بسبب اضطراب تدفق الدم، ما يؤدي إلى انخفاض الخصائص الوقائية لجلد الساقين، ونتيجة لذلك، قد يصابون بعدوى فطرية لا تشفى لفترة طويلة. أي على هؤلاء الأشخاص الامتناع عن النوم بالجوارب من أجل صحتهم الشخصية".

ويضيف أن المجموعة الثانية من الناس الذين لا يمكنهم النوم بالجوارب، هم مرضى السكري. لأن هذا المرض يؤثر كثيرا في الأوعية الدموية.

ويقول: "يمنع مرضى السكري من النوم بالجوارب الدافئة، لأنهم قد يعانون من تلف الأوعية الدموية الدقيقة بسبب السكري، ما يؤدي إلى انخفاض الخصائص الوقائية لجلد القدمين، وعمليا تكون الدورة الدموية معدومة مقارنة بالشخص السليم. لذلك فإن ارتداءهم الجوارب ليلاً قد يؤدي إلى التهابات غير قابلة للشفاء".

ويضيف، يمكن تدفئة القدمين والساقين من دون عواقب وخيمة بأخذ حمام متباين.

ويقول: "هناك تمرين واحد، يساعد كثيراً على تدفئة القدمين قبل النوم. يتضمن هذا التمرين صب دش متباين على القدمين. أي سكب الماء الساخن على القدمين ومن ثم الماء البارد، والماء الساخن ثانية وهكذا. وبعد 1.5 -2 دقيقة تصبح القدمان دافئتين بنحو 90 بالمئة لدى المرضى ما يمكّنهم بعدها من الخلود إلى النوم".