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"الموارد البشرية" توافق على تأسيس "جمعية الإعلاميين السعوديين الأهلية"

تسهم ضمن مؤسسات المجتمع المدني في رفع وتنويع نشاطات القطاع الثالث بالمملكة

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تأسيس (جمعية الإعلاميين السعوديين الأهلية)، التي تبنى فكرتها عدد من الإعلاميين السعوديين الممارسين، لتسهم ضمن مؤسسات المجتمع المدني في رفع وتنويع نشاطات القطاع الثالث في المملكة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي أفردت مساحة مهمة للقطاع غير الربحي والعمل التطوعي ليكون من أهم ركائز الناتج الوطني.

وحددت الجمعية رؤيتها في أن تكون رائدة في تنمية المجتمع الإعلامي السعودي ومساندته، منطلقة من رسالتها لتوفير بيئة مناسبة تُمكن المجتمع الإعلامي السعودي من إقامة المشروعات وتبني المبادرات النوعية ذات الأثر المستدام، فضلاً عن تقديم الدعم والمساندة للإعلاميين السعوديين من خلال برامج ومبادرات تنموية واجتماعية واقتصادية وفي قطاع الإسكان.

وتتطلع الجمعية وفق رسالتها إلى عقد شراكات إستراتيجية مع القطاعات المعنية للإسهام في دعم أهداف الجمعية، إضافة إلى إقامة البرامج التدريبية والمهارية واللقاءات المتخصصة في مجالات الإعلام ملتزمة بقيم الالتزام والشفافية والتنوع والجودة الشاملة.

ويذكر أن اللجنة التأسيسية للجمعية أنهت إجراءات التأسيس من حيث المقر والتسجيل لدى مختلف الجهات ذات العلاقة بعملها تمهيداً لبدء النشاط الرسمي للجمعية من خلال جملة من المبادرات والبرامج التي سيُعلن عنها في حينها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" توافق على تأسيس "جمعية الإعلاميين السعوديين الأهلية"
سبق

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تأسيس (جمعية الإعلاميين السعوديين الأهلية)، التي تبنى فكرتها عدد من الإعلاميين السعوديين الممارسين، لتسهم ضمن مؤسسات المجتمع المدني في رفع وتنويع نشاطات القطاع الثالث في المملكة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي أفردت مساحة مهمة للقطاع غير الربحي والعمل التطوعي ليكون من أهم ركائز الناتج الوطني.

وحددت الجمعية رؤيتها في أن تكون رائدة في تنمية المجتمع الإعلامي السعودي ومساندته، منطلقة من رسالتها لتوفير بيئة مناسبة تُمكن المجتمع الإعلامي السعودي من إقامة المشروعات وتبني المبادرات النوعية ذات الأثر المستدام، فضلاً عن تقديم الدعم والمساندة للإعلاميين السعوديين من خلال برامج ومبادرات تنموية واجتماعية واقتصادية وفي قطاع الإسكان.

وتتطلع الجمعية وفق رسالتها إلى عقد شراكات إستراتيجية مع القطاعات المعنية للإسهام في دعم أهداف الجمعية، إضافة إلى إقامة البرامج التدريبية والمهارية واللقاءات المتخصصة في مجالات الإعلام ملتزمة بقيم الالتزام والشفافية والتنوع والجودة الشاملة.

ويذكر أن اللجنة التأسيسية للجمعية أنهت إجراءات التأسيس من حيث المقر والتسجيل لدى مختلف الجهات ذات العلاقة بعملها تمهيداً لبدء النشاط الرسمي للجمعية من خلال جملة من المبادرات والبرامج التي سيُعلن عنها في حينها.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
10:54 PM

"الموارد البشرية" توافق على تأسيس "جمعية الإعلاميين السعوديين الأهلية"

تسهم ضمن مؤسسات المجتمع المدني في رفع وتنويع نشاطات القطاع الثالث بالمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تأسيس (جمعية الإعلاميين السعوديين الأهلية)، التي تبنى فكرتها عدد من الإعلاميين السعوديين الممارسين، لتسهم ضمن مؤسسات المجتمع المدني في رفع وتنويع نشاطات القطاع الثالث في المملكة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي أفردت مساحة مهمة للقطاع غير الربحي والعمل التطوعي ليكون من أهم ركائز الناتج الوطني.

وحددت الجمعية رؤيتها في أن تكون رائدة في تنمية المجتمع الإعلامي السعودي ومساندته، منطلقة من رسالتها لتوفير بيئة مناسبة تُمكن المجتمع الإعلامي السعودي من إقامة المشروعات وتبني المبادرات النوعية ذات الأثر المستدام، فضلاً عن تقديم الدعم والمساندة للإعلاميين السعوديين من خلال برامج ومبادرات تنموية واجتماعية واقتصادية وفي قطاع الإسكان.

وتتطلع الجمعية وفق رسالتها إلى عقد شراكات إستراتيجية مع القطاعات المعنية للإسهام في دعم أهداف الجمعية، إضافة إلى إقامة البرامج التدريبية والمهارية واللقاءات المتخصصة في مجالات الإعلام ملتزمة بقيم الالتزام والشفافية والتنوع والجودة الشاملة.

ويذكر أن اللجنة التأسيسية للجمعية أنهت إجراءات التأسيس من حيث المقر والتسجيل لدى مختلف الجهات ذات العلاقة بعملها تمهيداً لبدء النشاط الرسمي للجمعية من خلال جملة من المبادرات والبرامج التي سيُعلن عنها في حينها.

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