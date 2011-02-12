هل تنزع فتيل الأزمة الأوكرانية؟.. محادثات مرتقبة بين "بايدن" و"بوتين" و"ماكرون"

رئيسا الأركان الأمريكي والروسي ناقشا القضايا المثيرة للقلق

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (السبت) محادثات هاتفية جديدة مع نظيريْه الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون؛ في حين رأت واشنطن أن حربًا في أوكرانيا قد تندلع في أي وقت.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض، بأن من المقرر أن يتحادث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيًّا صباح اليوم بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتأتي المحادثات المرتقبة، بعد ما أعلن "البنتاجون" أن رئيسي الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، والروسي الجنرال فاليري غيراسيموف تحادثا هاتفيًّا أمس، وناقشا الكثير من القضايا الأمنية المثيرة للقلق.

وروسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت خلال الأيام المقبلة، بحسب تقدير واشنطن؛ فيما بلغت الجهود الدبلوماسية الأوروبية بشأن الصراع في هذا البلد طريقًا مسدودًا.