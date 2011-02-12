النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل تنزع فتيل الأزمة الأوكرانية؟.. محادثات مرتقبة بين "بايدن" و"بوتين" و"ماكرون"

رئيسا الأركان الأمريكي والروسي ناقشا القضايا المثيرة للقلق

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (السبت) محادثات هاتفية جديدة مع نظيريْه الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون؛ في حين رأت واشنطن أن حربًا في أوكرانيا قد تندلع في أي وقت.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض، بأن من المقرر أن يتحادث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيًّا صباح اليوم بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتأتي المحادثات المرتقبة، بعد ما أعلن "البنتاجون" أن رئيسي الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، والروسي الجنرال فاليري غيراسيموف تحادثا هاتفيًّا أمس، وناقشا الكثير من القضايا الأمنية المثيرة للقلق.

وروسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت خلال الأيام المقبلة، بحسب تقدير واشنطن؛ فيما بلغت الجهود الدبلوماسية الأوروبية بشأن الصراع في هذا البلد طريقًا مسدودًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
هل تنزع فتيل الأزمة الأوكرانية؟.. محادثات مرتقبة بين "بايدن" و"بوتين" و"ماكرون"
سبق

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (السبت) محادثات هاتفية جديدة مع نظيريْه الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون؛ في حين رأت واشنطن أن حربًا في أوكرانيا قد تندلع في أي وقت.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض، بأن من المقرر أن يتحادث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيًّا صباح اليوم بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتأتي المحادثات المرتقبة، بعد ما أعلن "البنتاجون" أن رئيسي الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، والروسي الجنرال فاليري غيراسيموف تحادثا هاتفيًّا أمس، وناقشا الكثير من القضايا الأمنية المثيرة للقلق.

وروسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت خلال الأيام المقبلة، بحسب تقدير واشنطن؛ فيما بلغت الجهود الدبلوماسية الأوروبية بشأن الصراع في هذا البلد طريقًا مسدودًا.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
03:16 PM

هل تنزع فتيل الأزمة الأوكرانية؟.. محادثات مرتقبة بين "بايدن" و"بوتين" و"ماكرون"

رئيسا الأركان الأمريكي والروسي ناقشا القضايا المثيرة للقلق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,318

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (السبت) محادثات هاتفية جديدة مع نظيريْه الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون؛ في حين رأت واشنطن أن حربًا في أوكرانيا قد تندلع في أي وقت.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض، بأن من المقرر أن يتحادث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيًّا صباح اليوم بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتأتي المحادثات المرتقبة، بعد ما أعلن "البنتاجون" أن رئيسي الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، والروسي الجنرال فاليري غيراسيموف تحادثا هاتفيًّا أمس، وناقشا الكثير من القضايا الأمنية المثيرة للقلق.

وروسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت خلال الأيام المقبلة، بحسب تقدير واشنطن؛ فيما بلغت الجهود الدبلوماسية الأوروبية بشأن الصراع في هذا البلد طريقًا مسدودًا.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,785
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,405
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,095

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة