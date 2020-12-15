فُجّرت سيارته بعبوة ناسفة وسط العاصمة.. مقتل نائب حاكم كابول

"محبوب الله" كان يتنقل بصحبة حراس الأمن التابعين له وقت التفجير

أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل نائب محافظ كابول بتفجير سيارته بعبوة ناسفة وسط العاصمة.

وقال مسؤولون أمنيون: إن الانفجار ناجمٌ عن قنبلة ثبّتها مهاجمون مجهولون في سيارة محبوب الله محبي نائب الحاكم، الذي كان يتنقل بصحبة حراس الأمن التابعين له وقت التفجير.

ووفق "رويترز" لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

وكان أحد ممثلي الادعاء العام للحكومة الأفغانية قد قتل الأسبوع الماضي بالرصاص في شرق كابول بينما كان في طريقه إلى عمله.