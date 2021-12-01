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وفر 4 آلاف وظيفة.. "تقنية جدة" تستعد لملتقى التوظيف منتصف ديسمبر

يستهدف فتح المجال لخريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني

تواصل الكلية التقنية بجدة استعداداتها المكثفة لتنظيم واستضافة "ملتقى التوظيف التقني 2021" بمنطقة مكة المكرمة على مدى يومي الأربعاء والخميس 15 و16 من ديسمبر الجاري، والذي يستهدف فتح المجال لخريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني، والتعرف على متطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية والتدريبية، بمشاركة أكثر من 35 جهة تمثل القطاع الخاص والحكومي.

وأكد عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي، أن الملتقى هو إحدى أدوات الكلية لدعم وتعزيز جهود التوطين انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ورهانها المستمر على الشباب السعودي الواعد، مشيراً إلى أن الملتقى الذي وفر حتى اليوم قرابة "4000" وظيفة يعقد مجموعة من الورش المهنية والجلسات الحوارية ومجموعات العصف الذهني خلال فترة انعقاد المعرض، وبمشاركة من مختلف الجهات المشاركة.

وأبدى "عسلي" تطلعاته بأن يكون هذا الملتقى محطة التقاء بين الخريجين والخريجات مع الجهات التي تطرح فرص العمل والبرامج التدريبية، منوهًا إلى دعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نحو تأكيد دور الكلية في دعم خريجيها ومتدربيها؛ فعلى مدى سنوات طويلة قدمت الكلية نماذج مشرفة من خريجيها وفق معايير ومتطلبات سوق العمل، ووفق المتغيرات التي تتطلبها وظائف المستقبل، ورفع فرص توظيف متدربيها، والإسهام في العمل على خدمة المجتمع.

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وفر 4 آلاف وظيفة.. "تقنية جدة" تستعد لملتقى التوظيف منتصف ديسمبر
سبق

تواصل الكلية التقنية بجدة استعداداتها المكثفة لتنظيم واستضافة "ملتقى التوظيف التقني 2021" بمنطقة مكة المكرمة على مدى يومي الأربعاء والخميس 15 و16 من ديسمبر الجاري، والذي يستهدف فتح المجال لخريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني، والتعرف على متطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية والتدريبية، بمشاركة أكثر من 35 جهة تمثل القطاع الخاص والحكومي.

وأكد عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي، أن الملتقى هو إحدى أدوات الكلية لدعم وتعزيز جهود التوطين انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ورهانها المستمر على الشباب السعودي الواعد، مشيراً إلى أن الملتقى الذي وفر حتى اليوم قرابة "4000" وظيفة يعقد مجموعة من الورش المهنية والجلسات الحوارية ومجموعات العصف الذهني خلال فترة انعقاد المعرض، وبمشاركة من مختلف الجهات المشاركة.

وأبدى "عسلي" تطلعاته بأن يكون هذا الملتقى محطة التقاء بين الخريجين والخريجات مع الجهات التي تطرح فرص العمل والبرامج التدريبية، منوهًا إلى دعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نحو تأكيد دور الكلية في دعم خريجيها ومتدربيها؛ فعلى مدى سنوات طويلة قدمت الكلية نماذج مشرفة من خريجيها وفق معايير ومتطلبات سوق العمل، ووفق المتغيرات التي تتطلبها وظائف المستقبل، ورفع فرص توظيف متدربيها، والإسهام في العمل على خدمة المجتمع.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
07:02 PM

وفر 4 آلاف وظيفة.. "تقنية جدة" تستعد لملتقى التوظيف منتصف ديسمبر

يستهدف فتح المجال لخريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تواصل الكلية التقنية بجدة استعداداتها المكثفة لتنظيم واستضافة "ملتقى التوظيف التقني 2021" بمنطقة مكة المكرمة على مدى يومي الأربعاء والخميس 15 و16 من ديسمبر الجاري، والذي يستهدف فتح المجال لخريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني، والتعرف على متطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية والتدريبية، بمشاركة أكثر من 35 جهة تمثل القطاع الخاص والحكومي.

وأكد عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي، أن الملتقى هو إحدى أدوات الكلية لدعم وتعزيز جهود التوطين انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ورهانها المستمر على الشباب السعودي الواعد، مشيراً إلى أن الملتقى الذي وفر حتى اليوم قرابة "4000" وظيفة يعقد مجموعة من الورش المهنية والجلسات الحوارية ومجموعات العصف الذهني خلال فترة انعقاد المعرض، وبمشاركة من مختلف الجهات المشاركة.

وأبدى "عسلي" تطلعاته بأن يكون هذا الملتقى محطة التقاء بين الخريجين والخريجات مع الجهات التي تطرح فرص العمل والبرامج التدريبية، منوهًا إلى دعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نحو تأكيد دور الكلية في دعم خريجيها ومتدربيها؛ فعلى مدى سنوات طويلة قدمت الكلية نماذج مشرفة من خريجيها وفق معايير ومتطلبات سوق العمل، ووفق المتغيرات التي تتطلبها وظائف المستقبل، ورفع فرص توظيف متدربيها، والإسهام في العمل على خدمة المجتمع.

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