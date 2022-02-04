هطلت مساء أمس الخميس، أمطار خفيفة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة
أمطار على محافظة طريف
هطلت مساء أمس الخميس، أمطار خفيفة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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أمطار على محافظة طريفياسر العتيبي سبق 2022-02-04
هطلت مساء أمس الخميس، أمطار خفيفة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
01:08 AM
أمطار على محافظة طريف
هطلت مساء أمس الخميس، أمطار خفيفة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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