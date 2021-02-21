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مكة.. "المودة" تمكّن 4773 مطلقة وأرملة في أكاديمية الحياة

خلال عام 2020 عبر التمكين الحرفي والمهني

مكّنت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرّمة 4773 سيدة مطلقة وأرملة ومستفيدة من الضمان الاجتماعي، خلال عام 2020 م في المجالات الحرفية والمهنية عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة.

وقال مدير عام جمعية المودة للتنمية الأسرية محمد آل رضي، إن أكاديمية الحياة إحدى مبادرات الجمعية المخصصة للمرأة لتحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج، عبر التمكين الحرفي والمهني، لافتا إلى أن الأكاديمية في عام 2020م ساهمت بتمكين 4773 سيدة، منهن 200 سيدة مستفيدة من الضمان الاجتماعي، ووصل مجموع الدورات إلى 88 دورة بمعدل 1369 ساعة تدريبية.

وأكّد آل رضي، أن هدف الأكاديمية تمكين المرأة في قدرتها على رعاية أسرتها اجتماعياً واقتصادياً، وأن الأكاديمية تعمل على 4 مسارات أولها هو التمكين الحرفي والمهني والريادي وبها تتم تنمية مهارات المرأة وتمكينها عبر البرامج التأهيلية والدورات المهنية وتشجيع نشر ثقافة العمل الحر بينهن، والمسار الثاني هو معامل الإنتاج والتسويق وفيه يتم توفير معامل الإنتاج التي يتم فيها صناعة المنتجات تحت إشراف مدربات متخصصات، والمسار الثالث هو دعم وتمويل المشاريع متناهية الصغر عبر الشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية لتبدأ السيدة رحلة العمر الحر، والمسار الرابع هو منافذ وقنوات البيع وهو يسهل على المستفيدات بعد صناعة المنتجات وصول العملاء لها وضمان تسويق وبيع منتجاتها لتحقيق الاستدامة الاقتصادية لها.

وأشار إلى أن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تم تأسيسها عام 2018م، وتهدف إلى علاج القضايا المؤثرة في سيدات المجتمع، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، وعدم قدرتهن على تسويق منتجاتهن، وقلة وجود حاضنات الأعمال للأسر الراغبة في الإنتاج .

جدير بالذكر أنه يمكن للسيدات المشاركة في البرامج التي تقدمها أكاديمية الحياة عبر الرابط الإلكتروني almawaddah.org.sa/activities

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. "المودة" تمكّن 4773 مطلقة وأرملة في أكاديمية الحياة
سبق

مكّنت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرّمة 4773 سيدة مطلقة وأرملة ومستفيدة من الضمان الاجتماعي، خلال عام 2020 م في المجالات الحرفية والمهنية عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة.

وقال مدير عام جمعية المودة للتنمية الأسرية محمد آل رضي، إن أكاديمية الحياة إحدى مبادرات الجمعية المخصصة للمرأة لتحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج، عبر التمكين الحرفي والمهني، لافتا إلى أن الأكاديمية في عام 2020م ساهمت بتمكين 4773 سيدة، منهن 200 سيدة مستفيدة من الضمان الاجتماعي، ووصل مجموع الدورات إلى 88 دورة بمعدل 1369 ساعة تدريبية.

وأكّد آل رضي، أن هدف الأكاديمية تمكين المرأة في قدرتها على رعاية أسرتها اجتماعياً واقتصادياً، وأن الأكاديمية تعمل على 4 مسارات أولها هو التمكين الحرفي والمهني والريادي وبها تتم تنمية مهارات المرأة وتمكينها عبر البرامج التأهيلية والدورات المهنية وتشجيع نشر ثقافة العمل الحر بينهن، والمسار الثاني هو معامل الإنتاج والتسويق وفيه يتم توفير معامل الإنتاج التي يتم فيها صناعة المنتجات تحت إشراف مدربات متخصصات، والمسار الثالث هو دعم وتمويل المشاريع متناهية الصغر عبر الشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية لتبدأ السيدة رحلة العمر الحر، والمسار الرابع هو منافذ وقنوات البيع وهو يسهل على المستفيدات بعد صناعة المنتجات وصول العملاء لها وضمان تسويق وبيع منتجاتها لتحقيق الاستدامة الاقتصادية لها.

وأشار إلى أن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تم تأسيسها عام 2018م، وتهدف إلى علاج القضايا المؤثرة في سيدات المجتمع، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، وعدم قدرتهن على تسويق منتجاتهن، وقلة وجود حاضنات الأعمال للأسر الراغبة في الإنتاج .

جدير بالذكر أنه يمكن للسيدات المشاركة في البرامج التي تقدمها أكاديمية الحياة عبر الرابط الإلكتروني almawaddah.org.sa/activities

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
01:55 PM

مكة.. "المودة" تمكّن 4773 مطلقة وأرملة في أكاديمية الحياة

خلال عام 2020 عبر التمكين الحرفي والمهني

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عبدالله الراجحي - جدة
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مكّنت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرّمة 4773 سيدة مطلقة وأرملة ومستفيدة من الضمان الاجتماعي، خلال عام 2020 م في المجالات الحرفية والمهنية عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة.

وقال مدير عام جمعية المودة للتنمية الأسرية محمد آل رضي، إن أكاديمية الحياة إحدى مبادرات الجمعية المخصصة للمرأة لتحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج، عبر التمكين الحرفي والمهني، لافتا إلى أن الأكاديمية في عام 2020م ساهمت بتمكين 4773 سيدة، منهن 200 سيدة مستفيدة من الضمان الاجتماعي، ووصل مجموع الدورات إلى 88 دورة بمعدل 1369 ساعة تدريبية.

وأكّد آل رضي، أن هدف الأكاديمية تمكين المرأة في قدرتها على رعاية أسرتها اجتماعياً واقتصادياً، وأن الأكاديمية تعمل على 4 مسارات أولها هو التمكين الحرفي والمهني والريادي وبها تتم تنمية مهارات المرأة وتمكينها عبر البرامج التأهيلية والدورات المهنية وتشجيع نشر ثقافة العمل الحر بينهن، والمسار الثاني هو معامل الإنتاج والتسويق وفيه يتم توفير معامل الإنتاج التي يتم فيها صناعة المنتجات تحت إشراف مدربات متخصصات، والمسار الثالث هو دعم وتمويل المشاريع متناهية الصغر عبر الشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية لتبدأ السيدة رحلة العمر الحر، والمسار الرابع هو منافذ وقنوات البيع وهو يسهل على المستفيدات بعد صناعة المنتجات وصول العملاء لها وضمان تسويق وبيع منتجاتها لتحقيق الاستدامة الاقتصادية لها.

وأشار إلى أن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تم تأسيسها عام 2018م، وتهدف إلى علاج القضايا المؤثرة في سيدات المجتمع، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، وعدم قدرتهن على تسويق منتجاتهن، وقلة وجود حاضنات الأعمال للأسر الراغبة في الإنتاج .

جدير بالذكر أنه يمكن للسيدات المشاركة في البرامج التي تقدمها أكاديمية الحياة عبر الرابط الإلكتروني almawaddah.org.sa/activities

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