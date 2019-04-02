أبناء "الطهيمي" يحتفلون بزفاف "مشعل"

احتفل أبناء الشيخ عليان الطهيمي -رحمه الله- بزفاف "مشعل" إلى كريمة الشيخ فيصل بن عريعر في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

واستقبل الدكتور فواز بن عليان الطهيمي وإخوانه ضيوفَ الحفل الذين تَقَدمهم الأمير مشعل بن محمد آل سعود، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد آل سعود، والأمير سلطان بن سعود آل سعود، والمستشار الدكتور ناصر البقمي، ووكيل الفوج الثالث والعشرين بالحرس الوطني محمد بن ملحان بن بصيص.

كما حضر عدد من المسؤولين والوجهاء.

وتهنئ "سبق" العروسين، وتتمنى لهما حياة كريمة.