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الصين: زيادة في الإصابات الجديدة بكورونا من القادمين من الخارج

بعد تراجع الأعداد آخر 4 أيام.. لم تسجل أي إصابة محلية جديدة

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد تراجع الأعداد على مدى آخر 4 أيام؛ وذلك بسبب زيادة الإصابات بين الوافدين من خارج البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية: إنه تم رصد 48 إصابة جديدة في البر الرئيسي يوم الاثنين، ارتفاعًا من 31 في يوم الأحد، طِبقًا لـ"رويترز".

وجميع الإصابات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات الوافدة إلى 771.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات محلية جديدة يوم الاثنين.

وبينما تَرَاجَعَ عدد حالات العدوى المحلية في الصين بشدة؛ تشعر السلطات بالقلق من زيادة الحالات بين الوافدين؛ لذلك كثّفت عمليات الفحص الطبي وإجراءات العزل، كما قلّصت عدد الرحلات الجوية الدولية، ومنعت دخول معظم الأجانب.

ولليوم السابع على التوالي، لم تسجل مدينة ووهان (عاصمة إقليم هوبي ومركز تفشي الفيروس في الصين) أي إصابات جديدة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: زيادة في الإصابات الجديدة بكورونا من القادمين من الخارج
سبق

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد تراجع الأعداد على مدى آخر 4 أيام؛ وذلك بسبب زيادة الإصابات بين الوافدين من خارج البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية: إنه تم رصد 48 إصابة جديدة في البر الرئيسي يوم الاثنين، ارتفاعًا من 31 في يوم الأحد، طِبقًا لـ"رويترز".

وجميع الإصابات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات الوافدة إلى 771.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات محلية جديدة يوم الاثنين.

وبينما تَرَاجَعَ عدد حالات العدوى المحلية في الصين بشدة؛ تشعر السلطات بالقلق من زيادة الحالات بين الوافدين؛ لذلك كثّفت عمليات الفحص الطبي وإجراءات العزل، كما قلّصت عدد الرحلات الجوية الدولية، ومنعت دخول معظم الأجانب.

ولليوم السابع على التوالي، لم تسجل مدينة ووهان (عاصمة إقليم هوبي ومركز تفشي الفيروس في الصين) أي إصابات جديدة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
08:24 AM

الصين: زيادة في الإصابات الجديدة بكورونا من القادمين من الخارج

بعد تراجع الأعداد آخر 4 أيام.. لم تسجل أي إصابة محلية جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد تراجع الأعداد على مدى آخر 4 أيام؛ وذلك بسبب زيادة الإصابات بين الوافدين من خارج البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية: إنه تم رصد 48 إصابة جديدة في البر الرئيسي يوم الاثنين، ارتفاعًا من 31 في يوم الأحد، طِبقًا لـ"رويترز".

وجميع الإصابات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات الوافدة إلى 771.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات محلية جديدة يوم الاثنين.

وبينما تَرَاجَعَ عدد حالات العدوى المحلية في الصين بشدة؛ تشعر السلطات بالقلق من زيادة الحالات بين الوافدين؛ لذلك كثّفت عمليات الفحص الطبي وإجراءات العزل، كما قلّصت عدد الرحلات الجوية الدولية، ومنعت دخول معظم الأجانب.

ولليوم السابع على التوالي، لم تسجل مدينة ووهان (عاصمة إقليم هوبي ومركز تفشي الفيروس في الصين) أي إصابات جديدة.

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