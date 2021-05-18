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"برنت" يصعد فوق الـ 70 دولاراً للمرة الأولى منذ 5 مارس الماضي

حالة من التفاؤل في الأسواق حيال زيادة الطلب على الخام في 2021

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث صعد مزيج "برنت" إلى فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، وذلك في ظل حالة من التفاؤل في الأسواق حيال زيادة الطلب على الخام في 2021.

وقبل قليل، جرى تداول مزيج "برنت" فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 05 مارس الماضي، وسجّل المزيج 70.10 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.92% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.91%، إلى 66.87 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات موقع "بلومبرغ".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"برنت" يصعد فوق الـ 70 دولاراً للمرة الأولى منذ 5 مارس الماضي
سبق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث صعد مزيج "برنت" إلى فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، وذلك في ظل حالة من التفاؤل في الأسواق حيال زيادة الطلب على الخام في 2021.

وقبل قليل، جرى تداول مزيج "برنت" فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 05 مارس الماضي، وسجّل المزيج 70.10 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.92% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.91%، إلى 66.87 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات موقع "بلومبرغ".

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
11:11 AM

"برنت" يصعد فوق الـ 70 دولاراً للمرة الأولى منذ 5 مارس الماضي

حالة من التفاؤل في الأسواق حيال زيادة الطلب على الخام في 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث صعد مزيج "برنت" إلى فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، وذلك في ظل حالة من التفاؤل في الأسواق حيال زيادة الطلب على الخام في 2021.

وقبل قليل، جرى تداول مزيج "برنت" فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 05 مارس الماضي، وسجّل المزيج 70.10 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.92% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.91%، إلى 66.87 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات موقع "بلومبرغ".

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