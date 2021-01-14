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الرئيس الفلبيني: المرأة لا تصلح لمنصب الرئاسة

رفض تكهنات خلافة ابنته له

اعتبر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم (الخميس)، أن منصب الرئاسة ليس وظيفة للمرأة؛ بسبب خلافاتها العاطفية مع الرجال، ورفض التكهنات بأن ابنته ستخلفه العام المقبل.

وقال "دوتيرتي" عند إطلاق مشروع الطريق السريع: "ابنتي سارة لا تعمل، وقد طلبت منها ألا تترشح للمنصب؛ لأنني أشفق عليها مما مررت به"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "هذا المنصب ليس للنساء، التكوين العاطفي للمرأة والرجل مختلف تمامًا".

ويشتهر "دوتيرتي"، 75 عامًا، بالتعليقات التي غالبًا ما تُعتبر مسيئة ومتحيزة جنسيًا وكراهية للنساء، لكن مكتبه يصف ملاحظاته عادةً بالنكات غير الضارة، ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبات في الفلبين.

وجاءت الابنة سارة دوتيرتي كاربيو، 42 عامًا ، التي خلفته في منصب عمدة مدينة دافاو، في صدارة استطلاع الرأي الأخير، الذي طلب من الجمهور اختيار مرشح مفضل من قائمة المرشحين المحتملين لانتخابات عام 2022.

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الرئيس الفلبيني: المرأة لا تصلح لمنصب الرئاسة
سبق

اعتبر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم (الخميس)، أن منصب الرئاسة ليس وظيفة للمرأة؛ بسبب خلافاتها العاطفية مع الرجال، ورفض التكهنات بأن ابنته ستخلفه العام المقبل.

وقال "دوتيرتي" عند إطلاق مشروع الطريق السريع: "ابنتي سارة لا تعمل، وقد طلبت منها ألا تترشح للمنصب؛ لأنني أشفق عليها مما مررت به"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "هذا المنصب ليس للنساء، التكوين العاطفي للمرأة والرجل مختلف تمامًا".

ويشتهر "دوتيرتي"، 75 عامًا، بالتعليقات التي غالبًا ما تُعتبر مسيئة ومتحيزة جنسيًا وكراهية للنساء، لكن مكتبه يصف ملاحظاته عادةً بالنكات غير الضارة، ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبات في الفلبين.

وجاءت الابنة سارة دوتيرتي كاربيو، 42 عامًا ، التي خلفته في منصب عمدة مدينة دافاو، في صدارة استطلاع الرأي الأخير، الذي طلب من الجمهور اختيار مرشح مفضل من قائمة المرشحين المحتملين لانتخابات عام 2022.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
07:05 PM

الرئيس الفلبيني: المرأة لا تصلح لمنصب الرئاسة

رفض تكهنات خلافة ابنته له

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم (الخميس)، أن منصب الرئاسة ليس وظيفة للمرأة؛ بسبب خلافاتها العاطفية مع الرجال، ورفض التكهنات بأن ابنته ستخلفه العام المقبل.

وقال "دوتيرتي" عند إطلاق مشروع الطريق السريع: "ابنتي سارة لا تعمل، وقد طلبت منها ألا تترشح للمنصب؛ لأنني أشفق عليها مما مررت به"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "هذا المنصب ليس للنساء، التكوين العاطفي للمرأة والرجل مختلف تمامًا".

ويشتهر "دوتيرتي"، 75 عامًا، بالتعليقات التي غالبًا ما تُعتبر مسيئة ومتحيزة جنسيًا وكراهية للنساء، لكن مكتبه يصف ملاحظاته عادةً بالنكات غير الضارة، ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبات في الفلبين.

وجاءت الابنة سارة دوتيرتي كاربيو، 42 عامًا ، التي خلفته في منصب عمدة مدينة دافاو، في صدارة استطلاع الرأي الأخير، الذي طلب من الجمهور اختيار مرشح مفضل من قائمة المرشحين المحتملين لانتخابات عام 2022.

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