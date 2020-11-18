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غدا.. مكتب التربية العربي لدول الخليج يعقد لقاء "تنمية المهارات القيادية" للطلاب

يعقد مكتب التربية العربي لدول الخليج يوم غد الخميس 19 نوفمبر 2020، في الساعة 11 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة لقاءً، بعنوان: "تنمية المهارات القيادية لدى الطلبة في دول مجلس التعاون" عبر الاتصال المرئي".

يشارك في اللقاء عدد من طلبة التعليم العام في الدول الأعضاء في المكتب، يلتقون فيه ضيف اللقاء الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة، وهي الجهة التي تقود القطاع الرياضي ومجال الشباب بهدف الوصول إلى مستوى عالٍ من التنافس وبناء مجتمع ممارس للرياضة.

ويرأس الأمير عبدالعزيز الفيصل، مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وعضواً في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

وسيتحدث خلال اللقاء عن التجارب الثرية التي تساعد على تنمية المهارات القيادية في مجالاتها المتعددة، دعماً لمتطلبات الريادة المجتمعية، وتنمية الخصال القيادية لدى الطلبة.

ويهدف اللقاء إلى إكساب الطلبة المشاركين في البرنامج خبرات حياتية وعلمية في مجال القيادة والإبداع، كما يسعى إلى توفير البيئة الداعمة للقادة من الشباب في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتلبية احتياجات الشباب القيادي، وفتح قنوات التعاون والتفاعل مع خبرات قيادية إقليمية وعالمية.

مكتب التربية العربي دول مجلس التعاون

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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غدا.. مكتب التربية العربي لدول الخليج يعقد لقاء "تنمية المهارات القيادية" للطلاب
سبق

يعقد مكتب التربية العربي لدول الخليج يوم غد الخميس 19 نوفمبر 2020، في الساعة 11 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة لقاءً، بعنوان: "تنمية المهارات القيادية لدى الطلبة في دول مجلس التعاون" عبر الاتصال المرئي".

يشارك في اللقاء عدد من طلبة التعليم العام في الدول الأعضاء في المكتب، يلتقون فيه ضيف اللقاء الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة، وهي الجهة التي تقود القطاع الرياضي ومجال الشباب بهدف الوصول إلى مستوى عالٍ من التنافس وبناء مجتمع ممارس للرياضة.

ويرأس الأمير عبدالعزيز الفيصل، مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وعضواً في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

وسيتحدث خلال اللقاء عن التجارب الثرية التي تساعد على تنمية المهارات القيادية في مجالاتها المتعددة، دعماً لمتطلبات الريادة المجتمعية، وتنمية الخصال القيادية لدى الطلبة.

ويهدف اللقاء إلى إكساب الطلبة المشاركين في البرنامج خبرات حياتية وعلمية في مجال القيادة والإبداع، كما يسعى إلى توفير البيئة الداعمة للقادة من الشباب في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتلبية احتياجات الشباب القيادي، وفتح قنوات التعاون والتفاعل مع خبرات قيادية إقليمية وعالمية.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
02:25 PM

غدا.. مكتب التربية العربي لدول الخليج يعقد لقاء "تنمية المهارات القيادية" للطلاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعقد مكتب التربية العربي لدول الخليج يوم غد الخميس 19 نوفمبر 2020، في الساعة 11 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة لقاءً، بعنوان: "تنمية المهارات القيادية لدى الطلبة في دول مجلس التعاون" عبر الاتصال المرئي".

يشارك في اللقاء عدد من طلبة التعليم العام في الدول الأعضاء في المكتب، يلتقون فيه ضيف اللقاء الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة، وهي الجهة التي تقود القطاع الرياضي ومجال الشباب بهدف الوصول إلى مستوى عالٍ من التنافس وبناء مجتمع ممارس للرياضة.

ويرأس الأمير عبدالعزيز الفيصل، مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وعضواً في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

وسيتحدث خلال اللقاء عن التجارب الثرية التي تساعد على تنمية المهارات القيادية في مجالاتها المتعددة، دعماً لمتطلبات الريادة المجتمعية، وتنمية الخصال القيادية لدى الطلبة.

ويهدف اللقاء إلى إكساب الطلبة المشاركين في البرنامج خبرات حياتية وعلمية في مجال القيادة والإبداع، كما يسعى إلى توفير البيئة الداعمة للقادة من الشباب في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتلبية احتياجات الشباب القيادي، وفتح قنوات التعاون والتفاعل مع خبرات قيادية إقليمية وعالمية.

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