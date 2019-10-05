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تخصيص "كاونتر خاص" للمعلمين والمعلمات في مطار بيشة

مبادرة تهدف إلى إنهاء إجراءات سفر هم في يومهم العالمي

خصص مطار بيشة ومكتب الخطوط السعودية في بيشة "كاونتر خاص" للمعلمين والمعلمات لإنهاء إجراءات السفر.


وتم وضع تهنئة صوتية داخل صالات المطار، وكذلك داخل الطائرة للمعلمين والمعلمات بمناسبة ‫اليوم العالمي للمعلم.

وثمن العديد من المعلمين والمعلمات بمحافظة بيشة ومراكزها وقراها هذه المبادرة الجميلة من مطار بيشة والخطوط العربية السعودية بمناسبة اليوم العالمي المعلم.

مطار بيشة مكتب الخطوط السعودية بيشة اليوم العالمي للمعلم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تخصيص "كاونتر خاص" للمعلمين والمعلمات في مطار بيشة
سبق

خصص مطار بيشة ومكتب الخطوط السعودية في بيشة "كاونتر خاص" للمعلمين والمعلمات لإنهاء إجراءات السفر.


وتم وضع تهنئة صوتية داخل صالات المطار، وكذلك داخل الطائرة للمعلمين والمعلمات بمناسبة ‫اليوم العالمي للمعلم.

وثمن العديد من المعلمين والمعلمات بمحافظة بيشة ومراكزها وقراها هذه المبادرة الجميلة من مطار بيشة والخطوط العربية السعودية بمناسبة اليوم العالمي المعلم.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
05:16 PM

تخصيص "كاونتر خاص" للمعلمين والمعلمات في مطار بيشة

مبادرة تهدف إلى إنهاء إجراءات سفر هم في يومهم العالمي

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
5
2,912

خصص مطار بيشة ومكتب الخطوط السعودية في بيشة "كاونتر خاص" للمعلمين والمعلمات لإنهاء إجراءات السفر.


وتم وضع تهنئة صوتية داخل صالات المطار، وكذلك داخل الطائرة للمعلمين والمعلمات بمناسبة ‫اليوم العالمي للمعلم.

وثمن العديد من المعلمين والمعلمات بمحافظة بيشة ومراكزها وقراها هذه المبادرة الجميلة من مطار بيشة والخطوط العربية السعودية بمناسبة اليوم العالمي المعلم.

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