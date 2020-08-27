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تعثر مقاول الترميم يتسبب بإغلاق الجامعين في مركزيْ "الداهنة والصوح" بشقراء لعامين

الوزارة: اجتمعنا بالمتعهد ومنحناه مهلة أخيرة

ظل الجامعان الوحيدان في مركز الداهنة ومركز الصوح التابعان لمحافظة شقراء مغلقين لمدة قاربت العامين بسبب تعثر مقاول الترميم، فيما أكدت وزارة الشؤون الإسلامية حرصها على فتح الجامعين، مشيرة إلى أنها اجتمعت مع المقاول ومنحته مهلة أخيرة بعدما أبدى استعداده الجاد في إنهاء الترميم.

وفي التفاصيل، فقد سلمت وزارة الشؤون الإسلامية المقاولين في بداية عام ١٤٤٠ جامع مركز الصوح وجامع مركز الداهنة الوحيدين في كل مركز لأحد المقاولين لترميمهما، على أن ينهي ترميم الجامعين خلال أشهر، ويسلمهما للوزارة قبل نهاية العام.

وعلى الفور تم إغلاق الجامعين وبدأ المقاول عملية الترميم، إلا أنه تعثر ولم يكمل العمل فيهما، وتركهما مغلقين طيلة الفترة الماضية التي قاربت على العامين منذ إغلاقهما للترميم؛ ما تسبب في تعطيل صلاة الجمعة بالجامعين، وتضرر الأهالي من توقف الصلاة فيهما مدة طويلة، ولاسيما أنهما الجامعان الوحيدان في كل مركز.

من جهة أخرى، قال المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور هاني الحارثي: "بخصوص عملية ترميم مسجد الصوح بمحافظة شقراء، وتأخر المقاول في الانتهاء منه، أفيدكم بأن الوزارة حريصة جدًا على إنهاء جميع المشروعات المسلمة للمقاولين في أسرع وقت".

وأضاف: "اجتمعت الوزارة بالمقاول لتذليل الصعوبات التي تواجهه، وقد أبدى المقاول استعداده لاستكمال المشروع، والبدء الفوري والجاد في العمل لإنهاء المسجد، وتسليمه للوزارة وفق العقد المبرم، فوافقت الوزارة على إعطائه مهلة أخيرة".

وتابع: "في حال عدم إنهاء المقاول للمشروع، فسيتم سحب المشروع منه وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها".

"سبق" بدورها قامت بجولة ميدانية لمركزي الصوح والداهنة شمال شرق محافظة شقراء، ووقفت على الجامعين المتعثرين، ووثقت أعمال الترميم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعثر مقاول الترميم يتسبب بإغلاق الجامعين في مركزيْ "الداهنة والصوح" بشقراء لعامين
سبق

ظل الجامعان الوحيدان في مركز الداهنة ومركز الصوح التابعان لمحافظة شقراء مغلقين لمدة قاربت العامين بسبب تعثر مقاول الترميم، فيما أكدت وزارة الشؤون الإسلامية حرصها على فتح الجامعين، مشيرة إلى أنها اجتمعت مع المقاول ومنحته مهلة أخيرة بعدما أبدى استعداده الجاد في إنهاء الترميم.

وفي التفاصيل، فقد سلمت وزارة الشؤون الإسلامية المقاولين في بداية عام ١٤٤٠ جامع مركز الصوح وجامع مركز الداهنة الوحيدين في كل مركز لأحد المقاولين لترميمهما، على أن ينهي ترميم الجامعين خلال أشهر، ويسلمهما للوزارة قبل نهاية العام.

وعلى الفور تم إغلاق الجامعين وبدأ المقاول عملية الترميم، إلا أنه تعثر ولم يكمل العمل فيهما، وتركهما مغلقين طيلة الفترة الماضية التي قاربت على العامين منذ إغلاقهما للترميم؛ ما تسبب في تعطيل صلاة الجمعة بالجامعين، وتضرر الأهالي من توقف الصلاة فيهما مدة طويلة، ولاسيما أنهما الجامعان الوحيدان في كل مركز.

من جهة أخرى، قال المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور هاني الحارثي: "بخصوص عملية ترميم مسجد الصوح بمحافظة شقراء، وتأخر المقاول في الانتهاء منه، أفيدكم بأن الوزارة حريصة جدًا على إنهاء جميع المشروعات المسلمة للمقاولين في أسرع وقت".

وأضاف: "اجتمعت الوزارة بالمقاول لتذليل الصعوبات التي تواجهه، وقد أبدى المقاول استعداده لاستكمال المشروع، والبدء الفوري والجاد في العمل لإنهاء المسجد، وتسليمه للوزارة وفق العقد المبرم، فوافقت الوزارة على إعطائه مهلة أخيرة".

وتابع: "في حال عدم إنهاء المقاول للمشروع، فسيتم سحب المشروع منه وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها".

"سبق" بدورها قامت بجولة ميدانية لمركزي الصوح والداهنة شمال شرق محافظة شقراء، ووقفت على الجامعين المتعثرين، ووثقت أعمال الترميم.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
12:05 AM

تعثر مقاول الترميم يتسبب بإغلاق الجامعين في مركزيْ "الداهنة والصوح" بشقراء لعامين

الوزارة: اجتمعنا بالمتعهد ومنحناه مهلة أخيرة

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فلاح الجوفان - شقراء
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ظل الجامعان الوحيدان في مركز الداهنة ومركز الصوح التابعان لمحافظة شقراء مغلقين لمدة قاربت العامين بسبب تعثر مقاول الترميم، فيما أكدت وزارة الشؤون الإسلامية حرصها على فتح الجامعين، مشيرة إلى أنها اجتمعت مع المقاول ومنحته مهلة أخيرة بعدما أبدى استعداده الجاد في إنهاء الترميم.

وفي التفاصيل، فقد سلمت وزارة الشؤون الإسلامية المقاولين في بداية عام ١٤٤٠ جامع مركز الصوح وجامع مركز الداهنة الوحيدين في كل مركز لأحد المقاولين لترميمهما، على أن ينهي ترميم الجامعين خلال أشهر، ويسلمهما للوزارة قبل نهاية العام.

وعلى الفور تم إغلاق الجامعين وبدأ المقاول عملية الترميم، إلا أنه تعثر ولم يكمل العمل فيهما، وتركهما مغلقين طيلة الفترة الماضية التي قاربت على العامين منذ إغلاقهما للترميم؛ ما تسبب في تعطيل صلاة الجمعة بالجامعين، وتضرر الأهالي من توقف الصلاة فيهما مدة طويلة، ولاسيما أنهما الجامعان الوحيدان في كل مركز.

من جهة أخرى، قال المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور هاني الحارثي: "بخصوص عملية ترميم مسجد الصوح بمحافظة شقراء، وتأخر المقاول في الانتهاء منه، أفيدكم بأن الوزارة حريصة جدًا على إنهاء جميع المشروعات المسلمة للمقاولين في أسرع وقت".

وأضاف: "اجتمعت الوزارة بالمقاول لتذليل الصعوبات التي تواجهه، وقد أبدى المقاول استعداده لاستكمال المشروع، والبدء الفوري والجاد في العمل لإنهاء المسجد، وتسليمه للوزارة وفق العقد المبرم، فوافقت الوزارة على إعطائه مهلة أخيرة".

وتابع: "في حال عدم إنهاء المقاول للمشروع، فسيتم سحب المشروع منه وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها".

"سبق" بدورها قامت بجولة ميدانية لمركزي الصوح والداهنة شمال شرق محافظة شقراء، ووقفت على الجامعين المتعثرين، ووثقت أعمال الترميم.

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